MAKAZAMA KRENUO U PLJAČKU: Razbojnik pretio prodavačicama da će ih pobiti, a dok je bežao sve je dodatno ŠOKIRAO!

Samo brzom reakcijom saobraćajnog policajca Dejana Adamovića sprečena je krađa u jednoj borskoj prodavnici gde je osumnjičeni uz pretnju makazama od radnica tražio da mu preda pazar.

- Patrolirao sam ulicom kada sam ispred prodavnice video ljude i začuo povike u pomoć. Istog momenta uputio sam se vozilom ka toj radnji gde mi je prodavačica kojoj je ruka bila krvava, rekla da je napao muškarac makazama i tražio novac i pivo. U tom trenutku je grupa ljudi koja se tu nalazila, zajedno sa radnicom počela da viče: „ Eno ga napadač beži“ – započinje priču Adamović.

Ovaj hrabri policajac je bez razmišljanja krenuo za razbojnikom. Iako su svi pomislili da je sve rešeno dolaskom organa reda, drama je nastavljena u obližnjem parku, gde je Adamović sustigao V.S. U tom trenutku je V.S. krenuo da viče “Ne prilazi, imam koronu”, što je dodatno preplašilo okolne prolaznike.

- Dok sam pokušavao da ga uhvatim počeo je da viče da mu ne prilazim i da ima koronu. Ali bez obzira na to sustigao sam ga i zadržao do dolaska kolega, koji su za samo nekoliko minuta došli na lice mesta. Želim da se zahvalim građanima iz okolnih zgrada ,koji su, kada su ga čuli da viče da ima koronu, odmah dotrčali i doneli mi sredstva za dezinfekciju kako bi me zaštitili od moguće zaraze – nastavlja naš sagovornik.

Adamovićeve kolege su odmah po dolasku na lice mesta V.S. lišile slobode. V.S. je prvo od radnica tražio pivo, ali je onda izvukao makaze i uz pretnju da će ih pobiti tražio pazar.

- Ušao je u prodavnicu, koleginica je ribala, spremali smo se da pođemo kući, već je bio kraj radnog vremena. Prvo je tražio pivo i koleginica mu je rekla da uzme pivo ali da ne šeta po celoj radnji jer zatvaramo. On je tada počeo da viče “šta vi hoćete, da vas sve pobijem”? U tom trenutku je koleginica kazala da će da pozove policiju, i on je izvadio makaze, počeo da je gura napolje iz prodavnice, šutirajući joj džoger koji je držala u rukama – započinje priču Marijana Cokić, jedna od zaposlenih u prodavnici.

V.S. se ubrzo vratio u radnju i držeći makaze u rukama od prodavačice tražio novac.

- Tražio je da mu damo pare. Onda je opet izašao napolje, ponovo gurao koleginicu i vikao da će sve da nas pobije. Uplašile smo se, nisam znala da li da izađem napolje, jer nisam smela da ostavim kasu sa novcem, zaista smo bile u šoku. Na svu sreću policija je brzo reagovala – dodaje Cokićka.

Naša sagovornica ističe da je bilo mušterija kako u prodavnici tako i ispred, ali da niko od prisutnih nije pokušao da im pomogne.

- Svi su se samo sklonili u stranu. Ponavljam, policija je zaista maksimalno odradila svoj posao, i brzo su uhapsili momka koji nam je pretio – kaže Marijana.

Kurir.rs/Blic

Foto ilustracija Printscreen Facebook/Moja Bačka Topola

Kurir