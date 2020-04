SA LEŠA UBIJENE PEVAČICE NESTALA BURMA: I posle 4 godine od jezivog zločina ostalo je mnogo MISTERIJA vezanih za slučaj!

Situacije i preokreti u ovom slučaju gotovo da su bili filmski, pa je teško poverovati da se tokom svih ovih godina sve to zaista i dogodilo. Misteriozni muškarac na grobu, gastarbajterka kao mamac istražitelja, spot i pesma privatnog istražitelja, samo su neki od događaja koji su pratili ovaj slučaj.

Poslednja u nizu misterija svakako je anonimno pismo koje je iz Ciriha stiglo u Viši sud uoči početka suđenja suprugu ubijene pevačice Zoranu Marjanoviću krajem 2019. godine, a koji se tereti da je počinio ovaj zločin. Autor je naveo da je naručilac ubistva pevačicina svekrva Zorica Marjanović, a navodni izvršilac njen klijent biznismen Dragoje Milinković iz Priboja. Navode iz pisma odbacili su svi pomenuti akteri, a protiv pošiljaoca je podneta krivična prijava.

Rada Matić, gastarbajterka iz Beča, rodom iz Koceljeve, kao i Zorica Zoka Mitrović iz Borče jedine su žene s kojima je Zoran od smrti supruge dovođen u vezu. U žižu javnosti Matićeva je dospela nakon što su mediji objavili lascivnu prepisku koju je vodila s Marjanovićem, a s kojim se upoznala u Fejsbuk grupi „Podrška za Zorana“, mesec i po dana nakon zločina. Ubrzo se ispostavilo da je Matićeva sarađivala sa istražiteljima, koji su pokušali da preko njenog odnosa sa Zoranom saznaju nešto više o samom zločinu.

foto: Privatna Arhiva Pokletsvo porodice Jelena Marjanović je neposredno pre svoje smrti sahranila svog rođenog strica, s kojim je bila veoma bliska, posebno nakon smrti svog oca, koji je, kao i njegov brat, preminuo od raka. Ubrzo nakon Jelenine sahrane, preminula je i njena baka, da bi posle nekoliko meseci bitku za život izgubila i pevačicina majka Zorica Krsmanović, koja je takođe bolovala od raka. Serija smrti pokrenula je priču o prokletstvu ove nesrećne porodice.

U trenutku kada je razotkrivena, Matićeva je ušla u direktan sukob sa Zoricom Mitrović, s kojom je Zoran navodno bio u vezi. Mitrovićeva je posebnu pažnju izazvala kada je skočila na policijski automobil kako bi sprečila Zoranovo hapšenje. To je ujedno bio i poslednji put da se o njoj govorilo u medijima.

Do danas je ostala misterija zašto je ubica skinuo burmu sa Jelenine ruke i kako je uspeo da joj istrgne učkur iz donjeg dela trenerke koji je uvek čvrsto vezivala .

Marjanović je o tome govorio i na početku suđenja pred Višim sudom u Beogradu, istakavši da su te dve okolnosti ostale nepoznanica i za istražne organe. Istražitelji do danas nisu utvrdili gde je završio Jelenin venčani prsten i pod kojim okolnostima joj je istrgnut učkur iz trenerke, koji je ona sama, malo pre ubistva, vezala u dupli čvor.

- Kada sam čuo da je Jelena pronađena mrtva i da joj je sa ruke nestao prsten, koji ona, inače, nikad nije skidala, u prvi mah sam pomislio da ju je ubila neka narkomančina zbog pljačke. Međutim, s vremenom mi je ta opcija bivala sve apsurdnija. Mislim, ako je neko hteo u pljačku, ne bi izašao na nasip i napadao nasumice prolaznike, već bi otišao tamo gde ima siguran plen - izjavio je Marjanović za naš list.

Angažovali Amerikanca parapsihologa Amerikanac Robert Kajsler, parapsiholog, koji je na molbu porodice Krsmanović, familije Jeleninog oca, stupio u kontakt sa njenom rodbinom, svedocima, kao i ljudima koji su istraživali slučaj, rekao je da je ubica navodno pobegao iz Srbije. Kajsler je prihvatio da pomogne u rešavanju misterioznog zločina, pritom detaljno opisavši ubicu pevačice. "To je muškarac srednjih godina, smeđe, ravne kose, malo je buckast. Ubica je iz Srbije, ali nije bio na nasipu kad su tražili Jelenu niti na sahrani. Ubica se ponaša smireno, jer smatra "da je tako moralo da bude". Nema preteran strah, oseća se nekako bezbedno", rekao je Robert. Prema njegovim rečima ubica dobija redovne prihode od nalogodavaca i smatra da i njima nije u interesu da ispričaju istinu."U braku je, ima dete i prati natpise u medijima o ubistvu Jelene", tvrdi parapsiholog Kajsler.

On je takođe istakao da mu je, gledajući slike mrtve supruge sa uviđaja, posebno zapalo za oko to da je iz njenog donjeg dela trenerke bio skoro sasvim izvučen učkur, kao i da je neko pokušao da je skine dok ju je ubijao. Pored toga, i Jelenine gaćice bile su uvrnute ka unutrašnjoj strani, pa se najpre činilo da je pevačica "Granda" pre ubistva možda i silovana. Međutim, obdukcijom je utvrđeno da nije.

- Sto odsto sam siguran da je Jelena, neposredno uoči odlaska na trčanje po nasipu, vezala učkur u dupli čvor da joj donji deo trenerke ne bi spadao tokom džogiranja. Zapanjio sam se kad sam video da joj je taj pojas bio skoro potpuno izvučen, možda i potrgan, jer sam ubeđen da je za to trebala ogromna snaga. Zvuči mi nemoguće da ga je ona sama odvezala - naveo je Marjanović.

Interesantno je, takođe, da su upravo na donjem delu trenerke ubijene pevačice, kao i na njenoj patici, pronađeni DNK tragovi nepoznate muške osobe. Zbog toga se od početka, sa pravom ili ne, u javnosti polemisalo o tome da li je ubica ipak neko drugi, ili je Zoran možda imao saučesnika.

Jedna od najkontroverznijih ličnosti slučaja ubistva pevačice bio je Nenad Šipka, direktor Centra za forenzička istraživanja (CFI) iz Novog Sada. Njega su angažovali rođaci ubijene pevačice, nezadovoljni istragom koju su vodili državni organi. Šipka je neprekidno tvrdio da pevačica nije ubijena na nasipu već da je tamo naknadno bačen njen leš, pozivajući se na rezultate rekonstrukcije zločina koju je radio CFI.

Tužilaštvu i policiji se nudio kao svedok, ali su svi njegovi napori ostali bezuspešni. Najbizarniji momenat bio je kada je otpevao pesmu posvećenu ubijenoj pevačici i to navodno na nagovor njene sestre od strica Teodore Krsmanović. Za pesmu je snimio i spot, što je čitavu javnost ostavilo bez teksta.

Nakon iznenadnog hapšenja Zorana Marjanovića, pred novinarima brojnih redakcija pojavio se njegov otac Vladimir i prvi put do tada izneo neverovatnu tvrdnju. - Ovo je klasična nameštaljka za mog sina Zorana, vidite šta su mu radili. Jelena je bila u vezi s tajkunom, on je veoma moćan i drži pola grada. Jelena je tražila od tog tajkuna da se razvede, a on nije hteo i zato ju je i ubio - izjavio je Vladimir i naveo da je reč o izvesnom A. R. Interesantno je da je Vladimir pre hapšenja sina koristio svaku priliku da o pokojnoj snaji priča kao o uzornoj ženi i majci, pa su ove optužbe bile dodatno šokantne. O misterioznom ljubavniku više nikad niko nije pričao.

Zorica Marjanović, svekrva ubijene pevačice, verovatno je najmisteriozniji i najintrigantniji član porodice. Među meštanima Borče poznata je kao nadrilekarka koja leči svojom bioenergijom. Za pomoć su joj se obraćale i mnoge poznate ličnosti koje su navodno dolazile kod nje na seanse. U javnosti je takođe kružila priča da je Zorica svojom bioenergijom izlečila dete jednog uticajnog političara, od koga je zauzvrat dobila kuću.

Da se bavi nadrilekarstvom otkriveno je ubrzo nakon ubistva pevačice, zbog čega je sporazumno osuđena na uslovnu kaznu zatvora od tri meseca. Javnost je dodatno intrigiralo to što Zorica nije bila na Jeleninoj sahrani, niti joj je ikada posetila grob, jer to navodno loše utiče na njenu bioenergiju.

Za ove 4 godine ne mogu se nabrojati svi šokantni obrti i bizarni detalju koji su pratili ovaj slučaj.

