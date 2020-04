VOĐA ŠKALJARACA JOVAN VUKOTIĆ USKORO SLOBODAN? Sudu nije dostavljen predlog o produženju pritvora

Višem sudu u Podgorici nije dostavljen predlog o produženju pritvora za Jovana Vukotića (39), navodnog vođu škaljarskog klana, pa postoji mogućnost da se on nakon isteka pritvora nađe na slobodi, objavili su crnogorski mediji.

Prema pisanju tamošnjih medija, ukoliko tužilac u narednih nekoliko dana ne predloži produženje pritvora za Kotoranina, on će biti pušten iz Spuža.

- Sudu nije dostavljen predlog o produženju pritvora za Vukotića. Ukoliko tužilac to ne učini u naredna dva dana, postoji mogućnost da mu se on ukine. Naime, Vukotić je izručen Crnoj Gori iz Srbije 8. februara i tada mu je određen pritvor do 30 dana, tačnije do 8. marta, kad mu je pritvor produžen do 8. aprila - objasnio je izvor podgoričkih medija.

Podsetimo, Jovan Vukotić je u Srbiji odslužio zatvorsku kaznu od 15 meseci zbog falsifikovanja pasoša. Nakon toga u strogoj tajnosti je izručen Crnoj Gori, koja ga je potraživala zbog sumnje da je počinio tri ubistva u pokušaju u toj državi, među kojima i pokušaj ubistva Tamate Zvicer, supruge Radoja Zvicera, navodnog vođe kavačkog klana, 2016. Vukotić je sve negirao, a ponudio je tužilaštvu video-materijal kao dokaz da u vreme izvršenja tih krivičnih dela nije bio u Crnoj Gori

Kurir.rs/B. T./Foto: Printscreen Instagram

Kurir