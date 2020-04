BRAT SRBINA NAVODNO UBIJENOG U KOLUMBIJI OČAJAN: Dejan nije bio NARKO-BOS! Evo čime se bavio

"Moj brat Dejan Stanimirović nije nikakav kriminalac ili šef nekakvog balkanskog narko-kartela u Kolumbiji. Njegova supruga i deca su podstanari u Beogradu. Ja sam podstanar sa svojom porodicom. Radim kod druga u pekari kao pomoćni pekar. Svakog dana nosam džakove brašna. Pa da li je onda realno da je on narko-bos, koji u Evropu prebacuje tone kokaina, a da mi nemamo ništa".

Tako priča Zoran Stanimirović, brat Dejana Stanimirovića, za kojeg je kolumbijska policija objavila da je ubijen 1. aprila u tamošnjem gradiću Gvamal, a njihovi mediji pišu da je on bio ozbiljna karika u švercu kokaina iz Južne Amerike u Evropu i da mu je nadimak bio Markos. Takođe navode da su za njim tragali Europol i još 30 zemalja.

"To je sve ludost", kaže Zoran i dodaje:

"On je bio trener karatea, putovao je po svetu, učestvovao na turnirima... Radio je i kao lični trener. Najnormalnije je putovao svuda sa svojim pasošem i niko ga nije zaustavljao i hapsio na granicama. Donedavno je bio i glavni trener američke karate reprezentacije. Pa razmislite da li je normalno da takva osoba bude narko-diler. Amerikanci su mu pre dve-tri godine dali vizu na deset godina, a oni rade ozbiljne provere pre nego što nekome odobre vizu, i još na toliko dug period".

Dejan Stanimirovic, el ciudadano serbio asesinado en la casa del exjefe paramilitar José Vicente Rivera, alias 'Soldado', en Guamal departamento del Meta, estaba vinculado al narcotráfico, sindicado por Europol de integrar el cartel de los 'Balcanes'. https://t.co/uK67QmtUwc — Miguel Cardoza Cadenas (@MiguelCardoza) April 3, 2020

Zoran naglašava da je Dejan u poslednje vreme bio u Španiji, a da je poslednji put u Srbiji bio u septembru i junu 2019, na sahrani, kada im je preminula majka:

"Poslednji put smo se čuli telefonom pre recimo mesec dana, i tad je bio u Španiji. Planirao je da otvori školu karatea. Odakle sad on u Kolumbiji i njegov pasoš tamo, nemam pojma, znam samo da nije nikakav kriminalac. Sve se nadam da će se javiti i reći: 'Šta se ovo dešava?"

Dejanov brat priča da je on vrhunski sportista, koji je devedesetih godina na svetskim i evropskim takmičenjima u karateu osvajao medalje za Srbiju:

"Od 2000. je radio kao trener. Ranije je radio i kao obezbeđenje. Bio je u karate uniji Marka Nicovića. Sad odjednom svi pišu da je narko-bos. Napravili su nam haos od života. Otac je star, ima 75 godina i u samoizolaciji je. Čita u novinama šta sve pišu, zovu ga prijatelji, potresen je... Ne može da veruje šta se dešava. Izgubiću oca zbog toga. I snaju svi zovu, čak i roditelji dece iz škole. U jezivoj smo situaciji, noćima ne spavamo".

Zoran ističe da će da tužiti sve one koji su pisali i prenosili neistine o njegovom bratu.

"Snaja je predala molbu u Ministarstvu spoljnih poslova da nam pomognu da se proveri da li je on ubijen u Kolumbiji. Angažovali smo i advokata, da vidi da li za Dejanom ima neke potrage u Evropolu, kao i zašto se plasiraju neistine. Ubeđen sam da moj brat nikada ne bi ušao u priču trgovine narkoticima".

NIJE IMAO NI PREKRŠAJNU PRIJAVU Advokat Stanimirovića, Aleksandar Šćekić, kaže nam da Dejan nikada nije osuđivan i da nema ni prekršajnu prijavu. - Kako je došao do Kolumbije sa svojim pasošem ako ga traži 36 država? - pita Šćekić. - U Srbiji nije imao posao, praktično je otišao trbuhom za kruhom, da zaradi za porodicu. Nikada se nije drogirao, niti pio alkohol. Sumnjivo nam je sve to što se sada plasira iz Kolumbije. Zato molimo MSP da pomogne porodici da dobije prave informacije.

Prema nezvaničnim informacijama, veruje se da je Stanimirović u Kolumbiju otišao da za dobru platu radi kao obezbeđenje kod Hozea Visentea Rivijere, zvanog Vojnik, koji je ranije bio vođa jedne gerilske grupe.

Po prvoj verziji o njegovoj smrti, koja je stigla iz Južne Amerike, Soldado je slavio detetov rođendan, a onda su, pod dejstvom narkotika i alkohola, svi zaigrali ruski rulet. Pištolj je opalio kada je bio kod Dejana i metak ga je pogodio u bradu. Navodno su ga Soldadovi ljudi tada izbacili na ulicu, gde ga je pronašla policija, pa tragom krvi krenula do njegove kuće. Tu se zapucalo, i ubijeni su i Soldado i dva policajca. Ostali su uhapšeni.

Prema drugoj verziji, koja je stigla iz kolumbijskih medija, Dejan se posvađao sa Soldadom i ovaj ga je ubio i naredio svojim ljudima da tele izbace napolje. Tu ga je pronašla policija i usledio je dalji obračun.

Postoji i treća nezvanična verzija, da je policija upala u Soldadovu kuću i ubila i njega i Dejana. Kada su identifikovali Stanimirovića, koji je Evropljanin i nevin je, plasirali su medijima priču da je šef jednog od narko-kartela, kako bi opravdali njegovo ubistvo.

Ministarstvu spoljnih poslova Srbije obratila se supruga Dejana Stanimirovića i zamolila za pomoć, kako bi došla do informacija o njegovoj sudbini. Ona je rekla da je on bio u Španiji i da je to poslednja informacija koju ima o njemu. Naše Ministarstvo će uputiti zahtev Kolumbiji, diplomatskim putem, kako bi se saznalo šta se tačno dogodilo sa njim.

Srbija u Kolumbiji ima počasnog konzula, ali nema ambasadu i ambasadora. Kolumbija je, inače, za naše državljane ukinula vize pre dve godine, pa je, prema poslednjim informacijama, Stanimirović legalno ušao u ovu zemlju.

Prema nezvaničnim saznanjima, Stanimirović nije ni na jednoj javnoj poternici. Po svemu sudeći, u kolumbijskim medijima je lansirana lažna informacija.

NICOVIĆ: ANGAŽOVALI GA BOGATI Marko Nicović nam kaže da je Dejan Stanimirović bio prvak Evrope i sveta i standardni karate reprezentativac: - Bio je vrhunski sportista, uklopljen u japanski dril i vrlo inteligentan. Da je bio veliki narko-bos, to mi se ne uklapa, jer tu su Rusi, Kinezi, Italijani... Najpre će biti da je on tamo radio kao obezbeđenje tih ljudi, gde je i ubijen. U Latinskoj Americi imaju taj kompleks i vole da im belci, evropejci, budu obezbeđenje i ljudi koje plaćaju. A Dejan je bio dobro fizički spreman, visok, lep, govorio jezike, i po Evropi su ga bogati ljudi, sportisti, glumci, angažovali kao obezbeđenje.

(Kurir.rs/Novosti)

Kurir