SREĆAN KRAJ DRAME U NOVOM SADU: Policijski pregovarač ubedio ženu da ne skoči sa 4. sprata zgrade na Grbavici FOTO

Na Grbavici u Gogoljevoj ulici trenutnno se odvijaju pregovori sa za sada nepoznatom ženskom osobom koja preti da će da skoči sa zgrade i baca predmete sa balkona Jedna ekipa intervente jedinice ušla je u zgradu sa pancirima, a kako nezvanično saznajemo u toku su pregovori. Za sada nema podataka da li se u stanu nalazi još neka osoba. Više na nsuzivo.rs

