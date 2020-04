KRISTIJAN O ZATVORSKIM DANIMA I NOVOM HAPŠENJU: Dođe mi da skočim i da se udavim! A EVO ŠTA ĆE URADITI SLEDEĆE

Aleksandar Kristijan Golubović (51), koji je u četvrtak izašao sa četvorogodišnje robije iz požarevačkog zatvora "Zabela" zbog optužbe za dilovanje narkotika, kaže mu dođe da se ubije kada se seti sa kim je bio iza rešetaka i sa kim ga sve upoređuju! On otkriva i sa kojim je „facama“ delio zatvorski krug, kao i kako se izborio sa koronavirusom. Najavljuje i da će se testirati na najboljoj klinici za proveru na sve narkotike i ići uživo na policijski poligraf kako bi dokazao da nije narkoman.

- Znaš kako je kada si sa mediokritetima, kada si sa kriminalcima, od kojih 200 zatvorenika ima 85 čitavih zuba. E, onda možeš da shvatiš sa kakvim sam ja ljudima bio. Kada mi kažu da sam kriminalac i onda se setim gde sam bio i sa kim me sve poistovećuju, prosto me je ne sramota, nego bih skočio u go*vna da se udavim! - kaže Kristijan za "Alo!".

Robijao je u strogo čuvanom Sedmom paviljonu, sam u ćeliji, ali navodi da se nije slagao sa glavnim šefom.

- Bio sam u izolaciji, bez ikakvog kompromisa i razumevanja od strane uprave. Bio sam u jako lošim odnosima sa glavnim, koji odlučuje o svemu. Nije me nikako voleo. Imali smo neki konflikt jer je on radio neke istrage. U stvari, on je i dalje nastavio da bude policajac unutar zatvora, a to se tako ne radi. On je imao svoje miljenike i svoje oponente. A ja sam bio taj koji je naglasio da ne želi da bude njegov taster. Jer ne bavim se cinkarenjem i jajarenjem - ističe on.

U Sedmom paviljonu bio je sa svim "viđenijim" članovima zemunskog klana.

- Video sve face i potface. Među najvećima su bili Sretko Kalinić, jedan od braće Simovića, koji je izašao skoro na krug. A bili su i onaj Rambo, Berček… Željko Milovanović je jedno vreme bio sa mnom na šetnji, pa sam ja otišao. Nema tamo ništa. Vlada jedna monotona ustajalost u zatvoru. Momci treniraju, preferiraju trčanje i treninge. Cela tema je oko USB-ova, oko serija, filmova, oko nekih TV igrica i tako tih stvari, nekih knjiga. Ja sam čitao, pisao, obnovio sam celu moju literaturu. Dostojevskog sam obnovio, apsolvirao, Viktor Igo i one moje omiljene teškaše. Ali crtao sam dosta. Ženi sam napisao sigurno oko 1.000 prelepih pisama - prepričava Kristijan zatvorske dane.

Kako ističe, posebno je revoltiran što je u četvrtak, posle hapšenja u Kraljevu, zbog optužbe da je vozio bez dozvole pod dejstvom opijata, predstavljen kao narkoman iako nije to nikad nije bio.

- Testom je ustanovljeno da su u pitanju bila dva "kafetina" i jedan lek za pritisak za srce. To nekad uzmem. Taj tehničar je rekao da droga nije u pitanju, nego da ima paracetamola i kofeina. Njima je dejstvo pod alkoholima i opijatima isto! I sada ljudi tumače da je bio na nekim drogama! Zbog toga ću da vadim krv na najboljoj klinici za proveru na sve narkotike. I tražim policijski poligraf uživo! Za to smo platili 20.000 i za vožnju bez dozvole sam platio 100.000 dinara. A vozačku nikako da promenim jer stalno sam na robiji. Nikad ne stižem da odem u Ljermonotovljevu jer mi je istekla pre deset godina. Otprilike sam toliko na robijama.

Trenutno je u Kraljevu sa suprugom Ivanom i petogodišnjom ćerkicom, ali će uskoro, verovatno, ući u neki rijaliti.

- Sada ću da vidim da li ću u neki rijaliti. Ovaj put dozvoljavam da mi se žena malo pita jer ona je najviše patila zbog mog prvog učešća. Ona je imala mnogo napada, a nije u tom fazonu. Kada čuje psovku, ona se potrese, a kamoli da je izgovori - otkriva nam Kristijan svoje planove.

Potom opisuje kako se "izborio" sa koronom.

- Koronu su mi ponudili u petak, ali pošto sam ja antialkoholičar, odbio sam. To sam malo zezao moje prijatelje, a ponudili su mi "korona" pivo - našalio se malo Kristijan na račun pandemije.

Šmeker se rađa, a ne postaje

Šmeker se rađa, a ne postaje, kaže Kristijan, komentarišući svoju sliku kada je imao pet godina. Dok smo pričali s Kristijanom, dozivala ga je njegova ćerkica, a on je otkrio da ona ima punu sobu igračaka.

- Hoće motor da joj kupim, pokazuje koji. Ima 16 bicikala u predsoblju. Ne znam šta da radim, da izdajem ili da počnem da ih vozim. Srećan sam što sam sa ćerkicom. Ona je anđeo, ista ja, jaka, snažna, nešto abnormalno za devojčicu. Da je ne urekenem, pu.. pu.

Odličan slikar

U zatvoru je postao član Udruženja "Art Brut Serbia" 2014. I time započeo dugoročan projekat "Vidimo se u crtežu". Projekat ima za cilj nekomercijalno promovisanje izuzetnog umetničkog dara i Golubovićevovog likovnog rada koji je stvarao preko dvadeset godina u raznim zatvorima u zemlji i inostranstvu.

