DETALJI BRUTALNOG UBISTVA U LAZAREVCU: Radonjića ubila jedna žena? Evo s kim su ga poslednji put videle komšije

I dalje se traga za osumnjičenim koji je nasmrt izbo Dragana Radonjića (40) iz Lazaraevca, čije je telo nađeno uoči Velikog petka. Prema nezvaničnim saznanjima, postoji indicija da bi počinilac mogla da bude žena, kao i da ona zločin nije počinila sama.

Radonjić, koji je stari znanac policije, robijao je, navodno, zbog podvođenja, ali i trgovine ljudima, poslednji put je viđen u utorak 14. aprila. Sa njim u društvu bilo je nekoliko žena.

- Videli smo iz svojih dvorišta kako ide ka svojoj kući sa nekoliko devojaka. Dobacio sam drugom komšiji kako će Draganče izgleda opet da orgija. Šalili smo se. Posle ga više nisam video. Tek kada su došle policija i kola Hitne pomoći saznao sam da ga je neko ubio - navodi jedan od komšija.

Jedan od Radonjićevih drugara ispričao je policiji da mu je nekoliko dana pred smrt Dragan tražio dve hiljade dinara na zajam. Rekao je da mu treba novac kako bi nabavio hranu i piće za Uskrs.

- Nisam mu dao novac, ali sam nakupovao sve što mu je bilo potrebno i odneo mu. Bio je ponedeljak. Potom ga više nisam video - izjavio je ovaj Radonjićev prijatelj policiji.

Njegovi najbliži zvali su ga telefonom, a kako se nije javljao, pozvali su komšije i zamolili ih da odu do kuće i vide šta se dešava sa Radonjićem. S obzirom na to da su tamo svraćale sumnjive žene, niko nije želeo da do njegove kuće ode sam. Onda je došao njegov kum i sa još jednim drugom krenuo ka Draganovoj kući u Ulici vladike Nikolaja Velimirovića.

- Prvo su obilazili oko kuće, lupali na vrata, a onda su ugledali odškrinut prozor. Pogledali su unutra i videli mnogo krvi, a u jednom uglu i Dragana kako leži. Pozvali su policiju. Tokom uviđaja, na njegovom telu je izbrojano mnoštvo rana po vratu, grudima i stomaku. Forenzičari su pretpostavili, a kasnije su to potvrdili i obducenti, da je Radonjić bio mrtav nekoliko dana pre nego što je pronađen - navodi izvor iz istrage.

Policija sada pokušava da utvrdi motiv ubistva. Nije bio bogat i već izvesno vreme pokušavao je da proda jednospratnu kuću koju je nasledio, kako bi imao novac za život. Za nju i okućnicu tražio je 25.000 evra. Policija istražuje i da li je motiv koristoljublje, odnosno da je neko pomislio da je uspeo da proda kuću i da ima para.

