KRISTIJAN O ČUVENOJ KAJLI I GDE JE ZAVRŠILA: Zlatni lanac od 3 kg bio je NJEGOV PONOS, a onda su mu stigle JEZIVE FOTKE!

- Taj lanac je jedan od loših mojih izbora u životu, ženskih. Kad sam ja bio na robiji, u jednoj svađi, verbalnoj, preko telefona, dokle misliš da živiš ovako i onako, pored svega što sam joj stvorio u životu, uhvati i bonsekom za metal iseče ono K i slala mi je u zatvor fotografije kako ga komada, Kristijan, deo po deo i ono Golube i kaže ne treba mi novac, nego iz kaprica, zato što si me opet ostavio na tri godine, jer sam trebao da ležim na robiji. - ispričao je Golubović.

On je svojevremeno ispričao kako je prvi doneo i poneo masivne lance u Beograd i kako je onda nastala pomama za njima i kako su svi želeli da ga dostignu u težini zlatnih lanaca. Zanimljiva je i priča o nastanku njegovog legendarnog lanca od preko dva i po kilograma.

"Počeli su da prave lance preko pola kilograma. Najveći posle mene imao je Goran Bombaš, negde oko 750 grama sa nekim Bogorodicama. I onda sam ja pustio još neko vreme, rekoh hajde da čekam da vidim ko će još da napravi takav lanac da bude pametan. Svi su radili sve isto, Arkan je napravio zadnji u nizu jedan lanac sa velikim krstom, ja mislim da je bilo tačno sve ukupno jedan kilogram", rekao je Kristijan.

Međutim, kada su svi oni napravili svoje kajle, Kristijan je otišao u kod Terzića i odneo 5 kilograma zlata i dragog kamenja, među kojima se moglo naći dijamanata, brilijanata, rubina, safira, smaragda...

"Napravi mi lanac da piše Kristijan od rebra do rebra, da ima dole kuku i da napravimo jednog goluba velikog, svog da ga optočimo dragim kamenjem. Napravi mi nešto što nema u istoriji zlatarstva", rekao je Golubović zlataru, ali on ga je odbio, rekavši da to tehnički ne može da izvede.

Kristijan je želeo da slova budu veličine pola dlana i da budu složena tako da mogu da se savijaju, ali zlatar to nije mogao da uradi. Međutim, uspeo je da napravi kalup u koji je kilogram i nešto zlata istopio i sipao i napravio ono KRISTIJAN, pa je brusio sa svih strana. To je ostalo kruto u formi, ali je napravio sa strane ploče gore. Taj lanac je imao 2 kile i 850 grama.

"Kasnije smo ja i moji drugovi uzimali lanac, kačili ga na nešto, hvatali za oba kraja i radili zgibove na njemu tako da je pukao na slovu T", otkrio je Kristijan, a onda je dodao da je lanac ima tužnu sudbinu.

