NEVEROVATNA ŽIVOTNA PRIČA BIVŠEG FUDBALERA I VOĐE ELITNE PROSTITUCIJE: Evo kako je pao i šta otkriva pronađeni NOTES

Neverovatna životna priča mladića koji je po priči meštana bio uzoran mladić, a onda krenuo da radi nešto što je sve one koji su ga poznavali šokiralo.

Isprepletanom mrežom takozvane elitne prostitucije u Beogradu, odnosno orgaznizovanjem seksualnih usluga dobrostojećoj klijenteli, sve do hapšenja na ovdašenjem aerodromu "Nikola Tesla", rukovodio je, po svemu sudeći, Šapčanin Mihailo Maksimović, a desna ruka mu je bio brat Dušan Milenković. Sudski proces protiv dvojice braće još je u toku.

Bivši fudbaler, mladić koji je oduvek živeo zdravim životom, učenik Ekonomske škole u Šapcu koja u gradu na Savi slovi za prestižnu, a kasnije i student u Beogradu - tako su šokirani poznanici porodice Maksimović pričali nakon što je u medijima kao bomba odjeknula vest o rasturanju ozbiljne mreže elitne prostitucije kojom je rukovodio Šapčanin.

Niko nije mogao da poveruje da se ovaj mladić bavio gnusnim biznisom.

- Nismo ništa primetili da odskaču od drugih. Neki dan sam videla njegovu majku u prodavnici. Žena je delovala izbezumljeno. Okrenula je glavu na drugu stranu - pričao je jedan od sagovornika nekoliko dana nakon spektakularne akcije hapšenja u Beogradu.

Lisice na aerodromu

Idiličnu i po svemu sudeći lažnu sliku o sebi Maksimović je uživao sve do hapšenja u februaru 2019. godine. Lisice na ruke stavljene su mu na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla", a ono što je policija kod njega pronašla i danas intrigira javnost u Srbiji.

Do hapšenja je došlo pošto su u jednom beogradskom hotelu uhvaćene "njegove" devojke koje su odlučile da policiji otvore dušu i ispričaju čime se bave i ko im je makro, a kod Maksimovića su kasnije pronađeni detaljni spiskovi informacija o svim njegovim klijentima, ali i devojkama koje je podvodio.

Upravo zahvaljujući njima, policija je uspela da shvati na koji način je funkcionisao Makismovićev biznis. Devojke koje je podvodio terao da idu na kurseve za lajfkouč trenere, kako bi u slučaju da im policija upadne u trenutku kada su sa klijentom, imale izgovor ali i sertifikat kao dokaz.

- Verovale su da će se na taj način zaštititi od neprijatnosti eventualnog privođenja. Seminar su morale da plaćaju same, odnosno odbijao im je od zarade koju su inače delili na pola - objasnili su ranije izvori beogradskih medija, dodajući da su ovakvi kursevi koštali i do 1.000 evra, a one koje bi odbijale da ga pohađaju, bivale bi kažnjene novčano.

Pored obuke, devojke koje su radile za Maksimovića morale su strogo da vode računa o svom izgledu i načinu života. Ginekološki pregledi su bili redovni, a Maksimović je imao urednu evidenciju čak i o njihovim ciklusima. Uz to, morale su redovno da odlaze na treninge kako bi zadržale zdrav i dobar izgled, a na spisku obaveza bili su im i šopinzi, kako bi redovno obnavljale svoje garderobere.

U svojim evidencijama, Maksimović je imao i detaljne informacije o svojim klijentima, pre svega kako bi zaštitio sebe i svoj biznis, ali i kako bi zadovoljio sve njihove prohteve. Fotografije devojaka u različitim izdanjima bile su izložene u katalogu koji je takođe kod njega pronađen, a navodno je za prijatelje imao popust.

Izvori pojedinih medija ispričali su da su se Maksimovićeve devojke kod njega mahom zadržavale godinama, ali da je one nove slao kod starih klijenata kako bi ih ocenili.

Međutim, zanimljivo je da to nije prvi put da je Maksimović pao u šake policije. Već je hapšen 2014. godine i to prilikom redovne kontrole u saobraćaju, a policija je tada utvrdila da se bavi organizovanjem elitne prostitucije jer je kod njega pronašla laptopove i spiskove sa njegovim evidencijama. Utvrđeno je da je imao sedam devojaka koje je podvodio od kojih je pet uhapšeno. Ostale dve, sumnja se, krile su se u Bosni i Hercegovini.

Sredinom 2015. godine sklopio nagodbu sa Prvim osnovnim tužilaštvom o priznanju krivice i sud ga je osudio uslovno na 10 meseci zatvora, sa rokom provere od tri godine. Tada je platio i novčanu kaznu od 120.000 dinara.

Prilikom hapšenja u februaru 2019, sa Mihailom je pao i Dušan Milenković za koga se kasnije saznao da je sa Mihailom u rodbinskim odnosima. Milenkovićeva uloga u Mihailovom "preduzeću" bila je mahom logističke prirode, pa je tako bio zadužen za odvoženje devojaka na sastanke sa klijentima koji su se uglavnom obavljali u iznajmljenim stanovima i apartmanima u Beogradu.

Njih dvojica, prema priči devojaka koje su odlučile da raspletu jezik i sve ispričaju, imali su sistem rada "dobrog i lošeg policajca", gde je Mihailo odnosio ulogu grubljeg i strožeg, dok je Milenković bio prema njima fin, zbog čega pojedine ne žele da ga krivično gone.

Priznali da su posredovali u prostituciji

Mihailu Maksimoviću na teret se stavlja jedno krivično delo posredovanje u vršenju prostitucije i dva krivična dela trgovina ljudima. Dušanu Milenkoviću se na teret stavljaju tri krivična dela posredovanje u vršenju prostitucije. Braći se sudi za podvođenje tri devojke koje su ispričale sve o njima.

Njih dvojica su na pripremnom ročištu u Višem sudu u Beogradu priznali da su posredovali u prostituciji, dok je Maksimović negirao da je izvršio krivično delo trgovina ljudima.

- Maksimović je priznao da je izvršio krivično delo posredovanje u vršenju prostitucije, ali je negirao da je izvršio krivična dela trgovina ljudima. Njegov brat Dušan Milenković priznao je da je posredovao u vršenju prostitucije u odnosu na sve tri devojke - kazao je izvor.

Optužnica protiv njih dvojice je podignuta avgusta 2019. godine, a sudski proces je i dalje u toku, s tim što je trenutno zaustavljen zbog trenutne situacije sa korona virusom.

