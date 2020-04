HOROR U BEOGRADSKOM NASELJU ŽELEZNIK: Muškarac slučajno aktivirao bombu i umalo se razneo!

On je sa povredama ruke i stomaka privatnim vozilom prevezen u Urgentni centar i kako saznajemo nije životno ugrožen.

- U prvom trenutku njegova povreda je bila sumnjiva, te se pretpostavljalo da je reč o napadu. Međutim, kako je on sam objasnio reč je bila o samopovređivanju. Šta se tačno desilo i o kakvoj je eksplozivnoj napravi reč biće utvrđeno istragom koja je u toku - rekao je izvor Kurira upoznat sa slučajem.

On je dodao da je policija obavila uviđaj i da će se više detalja znati naknadno.

- On za sada nije mnogo toga rekao policiji ali ceo slučaj će u svakom slučaju biti do detalja ispitan. Sada je bitno da se on oporavi. Zadobio je povrede obe ruke i stomaka. Povrede jesu teške ali na svu sreću nisu opasne po život - objasnio je naš sagovornik.

