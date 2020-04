NEKIM LJUDIMA SAM MRVIO KOSTI! Kristijan Golubović otkrio: Svašta sam radio, TRI ŽIVOTA JE MALO DA ODROBIJAM SVA NEDELA!

Nekažnjeno sam pljačkao banke i juvelirnice u Nemačkoj, jednog čoveka sam izbo, drugog tukao čekićem, nekima mrvio kosti... Svašta sam radio, priznao je Kristijan Golubović, koji je nedavno izašao iz zatvora, gde je odslužio osmogodišnju kaznu zbog šverca heroina.

Kako je istakao ovaj kontroverzni Zvezdarac, koji je 20 godina proveo iza rešetaka zbog raznih krivičnih dela, rekordnu sumu novca je oteo pre tridesetak godina iz jedne banke u Nemačkoj. Tada je ukrao 5,4 miliona maraka, od čega mu je dobar deo plena ispao prilikom bekstva na motoru, ali nikad nije osuđen za to! Na drugoj strani, Golubović je priznao da je umeo da ukrade i čokoladicu iz trafike!

- Na kocki sam jedne večeri zaradio 88.000 evra i odmah posle sam sa ženom i detetom iz kioska ukrao "mars" čokoladicu, kao da sam kleptoman. Samo sam uzeo čokoladicu i otišao, ali da mi je prodavac tražio pare, dao bih mu. Ne znam šta mi je bilo. Ali se dešavalo i da uletim džipom u neki izlog i da uzmem najskuplje satove i za to nikad nisam uhvaćen - priznao je Kristijan.

Kristijan će ostati upamćen i po izjavi da je Aleksandra Kneževića Kneleta, čije je ubistvo do danas nerasvetljeno, likvidirao izvesni Bora iz Dalja!

Ošamario Šiptara, ovaj ga izrešetao!

Kristijan se često hvalio da mu po snazi gotovo niko nikad nije mogao da parira, izdvajajući samo Đorđa Božovića Gišku kao jedinog pravog "viteza", koji mu je bio uzor. Ipak, priznao je da je dobio "lekciju" od pokojnog Dušana Spasojevića Šiptara, vođe "zemunskog klana":

- Jednom sam Šiptaru udario šamar, a on je došao sutradan i spucao me sa 20 metaka! Sledeći put sam dobro gledao da li da mu lupim šamar, pucam u noge ili da ga ubijem. Ali ku*ac moj ću da se zaje*em više, jer ako ga udarim, znam da me čeka sačekuša.