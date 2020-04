ZAPAMTIĆE ONA KO JE HOMOLJSKI ARKAN! Danima je pretio osvetom bivšoj devojci, onda je oteo i ŽIVOT JOJ PRETVORIO U PAKAO

Srđan M. (37), zvani Homoljski Arkan, iz Laznice kod Žagubice danima je, kako se sumnja, planirao otmicu bivše devojke D. S. (53) iz Bora, a prijateljima je pričao da mora da joj se osveti jer mu je slomila srce i ispraznila novčanik.

Podsetimo, Srđan M. je osumnjičen da je 21. aprila oteo D. S. ispred borske bolnice, odveo je u kolibu u šumi, brutalno je pretukao i ostavio vezanu bez hrane i vode. Dok ju je tukao, navodno joj je rekao „da će sada imati dovoljno vremena da razmisli kako se on osećao kada ga je ostavila“. Nesrećna žena je posle tri dana uspela da odveže konopac s ruku i potraži pomoć u policiji.

Ogovarao je

Poznanici uhapšenog Srđana M. kažu da je on sa D. S. bio u vezi duže vreme i da su živeli zajedno. - Međutim, ona je iznenada odlučila da ostavi Srđana i iselila se iz stana. Njega je to baš povredilo, danima posle toga je po selu pričao da će joj se osvetiti i da će ga zapamtiti - priča poznanik osumnjičenog.

Prema njegovim rečima, Srđan M. je pričao da će na društvene mreže okačiti golišave fotografije svoje 16 godina starije bivše devojke. - Na taj način je želeo da je osramoti. Imao je čak ideju da te slike dostavi medijima. Ogovarao ju je po selu, nazivao je kurvom i kovao osvetu. Nažalost, izgleda da se odlučio za najdrastičniju i najbrutalniju varijantu - otmicu i mučenje - pričaju meštani sela Laznica.

Kako kažu, njihov komšija, koji sebe naziva Homoljskim Arkanom, pričao je i da ga je D. S. pokrala. - Pričao je da se jednog jutra probudio i da D. S. nije bilo u stanu. Ubrzo je shvatio da ga je napustila, ali i da mu je uzela 12.000 dinara. Govorio je da je mnogo povređen, da mu je srce slomljeno i da ne može da shvati zašto ga je ostavila bez reči - kažu sagovornici Kurira.

Mogla da umre

Prema rečima izvora iz istrage, sumnja se da je Srđan M. detaljno i danima planirao otmicu. - Sve je izveo kao na filmu. Unapred je obezbedio kolibu u koju je odveo žrtvu. Znao je da tamo nema nikoga i da niko neće ni čuti, ni videti šta se dešava. Bio je brutalan, a o tome svedoče povrede na ženinom telu. Jadna žena, tri dana vezana u šumi, bez hrane, bez vode i još premlaćena. Mogla je da umre - kaže izvor. Srđan M. je na saslušanju u Osnovnom tužilaštvu u Boru priznao krivično delo zlostavljanja i mučenja i određen mu je jednomesečni pritvor.

Srđan M. je prilikom otmice imao pomagača. Naime, on je zamolio jednog druga da ga odveze iz Bora do Žagubice, a kada je ugledao D. S. kod doma zdravlja, naredio je prijatelju da stane, a on je izašao i preteći gasnim pištoljem ugurao ženu na zadnje sedište, a prijatelju rekao da vozi. - Preplašen čovek odvezao ih je do početka šume i ostavio, ali Srđana nije prijavio policiji jer ga se plaši - kaže izvor i dodaje: - Voli da mafija po selu, kači neke zlatne krstove oko vrata, kajle, naziva sebe Arkanom. Hapšen je više puta i osuđivan.

Ozbiljne povrede

TRI DANA BILA VEZANA, BEZ HRANE I VODE

D. S. je posle tri dana provedena vezana u straćari, duboko u šumi, ispričala policiji kroz kakvu je torturu prošla. - Stavio mi je gasni pištolj na bradu i ugurao u kola. Molila sam ga da me pusti, ali se još više razbesneo. Kada smo stigli do kolibe u šumi, vukao me je po podu, vređao, psovao... Bacao me je na zid, šutirao, udarao pesnicama. Na kraju me je vezao i ostavio. Ne znam šta je hteo, da umrem od gladi i žeđi - ispričala je žrtva. Ona je po telu imala brojne povrede, podlive, rane i ogrebotine, a odeća joj je bila iscepana.