HOROR! Državljanin Srbije držao Bosanca kao ROBA, mesecima ga mučio i maltretirao preteći da će ga ubiti!

Državljanin Srbije (44) osumnjičen je da je od početka marta do 23. aprila na području Svetog Filipa i Jakova i Pakoštana 24-godišnjaka, poreklom iz BiH, tukao i terao da za njega besplatno radi. Osim što ga je tretirao kao roba, vređao ga je na verskoj i nacionalnoj osnovi.

Od 1. marta do 23. aprila 2020. u Svetom Filipu i Jakovu te u Pakoštanima, gde je koristio apartman zajedno s 24-godišnjakom, on mu je pretio i vređao. Postoji sumnja da je osumnjičeni od početka marta do 23. aprila 2020. u Pakoštanima, nakon što je od oštećenog naplatio dug koji je ovaj imao prema njemu u iznosu od oko 72 evra, uz primenu nasilja i pretnji, naterao mladića da za njega obavlja razne fizičke poslove i usluge.

On je to tražio tvrdeći da mu je dužan i kamatu na dug, tvrdeći da mu ukupno dugujen oko 975 evra). Osnovano se sumnja da je oštećenog udarao šakama po glavi i telu te ga terao da za njega besplatno obavlja građevinske radove, kao i da je tražio da oštećeni na svoje ime sklopi ugovor sa teleoperaterom.

Kako oštećeni nije mogao to da uradi, jer je imao prijavljen boravak na samo godinu dana u Hrvatskoj, osumnjičeni ga je pretukao za kaznu i pretio da će ga ubiti. To je trajalo dok mladić nije podneo prijavu policiji protiv državljanina Srbije.

Prema izveštaju DORH, postoji osnovana sumnja da je Srbin između 15. marta i 15. aprila 2020. iz kuće u izgradnji u vlasništvu oštećenog u Svetom Filipu i Jakovu, u više navrata uzimao razne predmete, pa je tako uzeo više raznih predmeta ukupne vrednost 30.000 kuna (oko 3.900 evra).

Predloženo je određivanje pritvora za osumnjičenog zbog opasnosti od bega i opasnosti od uticaja na svedoke, što je sudija istrage prihvatio i osumnjičenog pritvorio.

