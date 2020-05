UŽAS KOD UMKE: Jezivi detalji nesreće u kojoj su poginula braća iz Barajeva (FOTO)

Nesreća se dogodila kada je vozač automobila BMW D. A. izgubio kontrolu sleteo s puta i udario u betonsku banderu. Od siline udarca obojica mladića preminuli su na mestu.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, braća su se kretala iz pravca Rucke ka Maloj Moštanici. Iz zasada neutvrđenih razloga, vozač automobila marke "BMV 318 karavan" izgubio je kontrolu nad vozilom i sleteo s puta. Tom prilikom, vozilo se zakucalo u banderu. Auto se pri veoma velikoj brzini popeo na dva točka i krovom udario u stub električne energije, a dva brata izdahnula su na mestu. Na mestu stravičnog prizora morale su da intervenišu i ekipe vatrogasaca, koje su sekle vozilo ne bi li iz njega izvukle beživotna tela dva mladića.

Nezvanično se saznaje da je uzrok ove tragedije neprilagođena brzina.

Smrskani automobil na banderi prepoznao je kolega nesrećnih mladića.

"Nisu se javljali na telefon kolegi. To mu je bilo sumnjivo, pa je on svojim automobilom pošao za njima, kao da je predosećao da se nešto strašno dogodilo. Došao je do dela puta gde se nesreća dogodila i tamo ga je zaustavila policija. Samo je upitao da priđe i vidi vozilo. Odmah je znao ko su žrtve", prepričao je jedan od očevidaca.

foto: čitalac Kurira

Prema nezvaničnim informacijama, D. A. i M. V. braća su po majci. U selu Rucka bili su angažovani poslom desetak dana, budući da su obojica obavljala molerske radove. Živeli su u Barajevu.

"Njihov BMV bio je prepoznatljiv u naselju, i viđali smo ih poslednjih dana", kaže jedan od meštana.

"Bili su fini momci, vredni, lepo vaspitani. Kako sam čuo, moleraj im je porodični posao, komšije su zadovoljne kako su radili. Mnogo mi je žao što ih je ovakva sudbina snašla".

Tokom policijskog uviđaja put ka Maloj Moštanici bio je potpuno blokiran za saobraćaj.

(Kurir.rs/Novosti)

