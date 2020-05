PRIPADNIK LEVIJATANA HTEO DA GAZI MIGRANTE! Njegova devojka za Kurir otkriva šta su joj AZILANTI DOBACIVALI pre upada!

Filip Radovanović (23) iz Obrenovca, kik-bokser i član pokreta Levijatan, uleteo je preksinoć automobilom „zastava 101“ u migrantski centar u Obrenovcu, koji se nalazi u nekadašnjoj vojnoj kasarni, a svoj suludi performans emitovao je uživo na Fejsbuku.

Policija je nakon incidenta, u kom pukom srećom nije bilo povređenih, uhapsila Radovanovića, a tužilaštvo je protiv njega pokrenulo istragu.

Urlao i histerisao

Radovanović je na početku snimka rekao da je sa psom krenuo u migrantski centar kako bi izrazio nezadovoljstvo zbog, kako je rekao, hiljade migranata koji se tu nalaze. Potom se vozilom zakucao u žičanu ogradu centra, okrenuo se i velikom brzinom ušao kroz kapiju, tako da su vojnici morali da beže u stranu kako ih ne bi pregazio. Sve vreme je histeričnim glasom govorio: „Ne želim da moju devojku napadaju migranti! Ne želim muslimansku državu! Ne želim ovo da trpim! Kazna će da bude velika sigurno.“

Pošto je završio sumanutu vožnju kroz kasarnu, stao je i vikao na vojnike, koji su ga mirno pitali zbog čega je uleteo kolima. On je urlao da „ne želi da gleda migrante u svom gradu“.

Devojka uhapšenog Radovanovića, koju je pominjao tokom upada, juče je rekla za Kurir da je imala neprijatnosti sa azilantima, što njem dečko nije mogao da podnese.

- Imala sam problema sa migrantima, pratili su me, dobacivali i maltretirali u autobusu, pa Filip verovatno to nije mogao da podnese. On je veliki borac za pravdu, mnogo voli životinje i mnogi u gradu ga znaju - kaže njegova devojka Jelena.

Bihali ga podržava

Ona je negirala da je Radovanović član pokreta Levijatan, ali prvi čovek te organizacije Pavle Bihali tvrdi suprotno i pruža podršku Radovanoviću.

- Filip je član pokreta. Filip nije mogao više da izdrži maltretiranje od migranata i odlučio se da uradi ovo. Iako nije nosio boje pokreta i uradio je to kao solo igrač, ja se neću ograditi, takvi su moji momci, temperamentni i ispravni - napisao je Bihali.

Radovanoviću je posle hapšenja određeno zadržavanje do 48 sati i sumnjiči se za nasilničko ponašanje.

Komšije NIJE ON BAŠ ZLATAN Komšije uhapšenog mladića nisu imale reči hvale za njega. - Nekada je dobar, ali često ume da poludi, pušta glasnu muziku noću i divlja. Nije baš zlatan - pričaju komšije.

Komesarijat za izbeglice PRESTANITE S NAPADIMA Komesarijat za izbeglice i migracije osudio je nasilnički upad automobilom u punoj brzini u Prihvatni centar u Obrenovcu. - Ovaj incident opominje da je krajnje vreme da se prestane sa verbalnim, a sada i fizičkim napadima na migrante i da se zaustavi histerična kampanja prema njima na društvenim mrežama, koja je i dovela do ovog incidenta. Od uvođenja vanrednog stanja oni su izolovani u prihvatnim centrima, a žele samo jedno - da što pre napuste Srbiju - saopštili su iz Komesarijata.

