POČELO SUĐENJE STILISTI ZBOG PEDOFILIJE: Šveljo pred sudom iza zatvorenih vrata, preti mu 15 godina robije

Suđenje Srđanu Švelju (52), modnom dizajneru, stilisti i fotografu, juče je u Osnovnom sudu u Novom Sadu, počelo suđenje zbog sumnje da je počinio krivično delo polno uznemiravanje i krivično delo pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala.

Suđenje je održano iza zatvorenih vrata, pošto je javnost isključena na insistiranje sudije i tužioca. S druge strane, Šveljova odbrana insistirala je da se novinarima dozvoli prisustvo u sudnici.

- Smatram da javnost treba da bude prisutna, barem dok se čita optužni predlog, kao i tokom iznošenja odbrane osumnjičenog. Pogotovo, imajući u vidu, razne neistinite natpise koji su izneti u medijima. Da to nije izneto u javnosti, ne bi bilo ni suđenja. Ako isključite javnost biće ponovo pisane sve grozote koje su pisane. Zato javnost treba da bude prisutna i bude upoznata sa tim za šta mu se sudi - rekao je advokat optuženog stiliste Vladimir Beljanski.

Međutim, zamenik javnog tužioca oštro se protivila ovom predlogu, što je i sudija prihvatila, te odbila predlog branioca zbog toga što su u ovom slučaju oštećeni maloletnici, koji neće biti prisutni.

-Imajući u vidu odluku suda, odbrana predlaže da pretresu prisustvuju novinari sa statusom javni radnici, gde bi morali da se pridržavaju zaštite podataka maloletnog lica, a ukoliko prekrše da budu kažnjeni - rekao je Beljanski, što je opet od strane zamenika tužioca i sudije odbijeno i novinari su morali da napuste sudnicu.

Podsetimo, optužnica protiv Srđana Švelja podignuta je početkom aprila zbog iskorišćavanja maloletnika za pornografiju i preti mu 15 godina robije. On se optužnicom tereti za tri krivična dela. Srđan Šveljo uhapšen je 28. januara u Novom Sadu na osnovu prijave koju je protiv njega podneo jedan punoletni mladić. On je u prijavi naveo da ga je Šveljo seksualno zlostavljao i da je je to činio i dok je bio maloletan. Stilista je navodno, pre nego što su mu stavljene lisice, bio mesecima pod budnim okom policije.

Šveljo je, prema nezvaničnim saznanjima, posle hapšenja tvrdio da mu je sve namešteno i da je dečake slikao za modne magazine i časopise za koje radi. Naveo je i da su mlađi dobrovoljno dolazili i želeli da se bave modelingom.

