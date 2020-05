SPOPAO DEVOJKU U GARAŽI NA OBILIĆEVOM VENCU: Pratio je pa napao kod automobila i cepao joj odeću, evo kako mu je umakla

BEOGRAD - B. T. (23) uhapšen je zbog sumnje da je pre tri dana pokušao da siluje ženu od oko 30 godina u javnoj garaži na Obilićevom vencu, u centru Beograda.

On je oko 15 časova pratio ženu do garaže, i kad je došla do automobila, manijak ju je napao. Počeo je da joj trga odeću, hvatajući je po intimnim delovima tela. Međutim, žena je bila prisebna i uspela je da se odbrani od manijaka, koji je zatim pobegao.

Ceo napad snimile su nadzorne kamere u garaži. Na osnovu tih snimaka policija je identifikovala napasnika i uhapsila ga.

Tereti se za nedozvoljene polne radnje.

(Kurir.rs/Informer)

