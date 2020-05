KAKO JE PROPALA LIKVIDACIJA U KAFIĆU: Škaljarac izbegao smrt zbog nespretnog egzekutora, Miljanović uhapšen 300m dalje!

Miloš Miljanović (33) iz Herceg Novog, koji je u ponedeljak usred bela dana naoružan automatskom puškom i sa silikonskom maskom na licu ušao u kafić na Vračaru u Beogradu, navodno je imao zadatak da likvidira Miloša Nilovića Runju, koji se dovodi u vezu sa škaljarskim klanom.

Osumnjičeni državljanin Crne Gore uhapšen je nekoliko sati posle neuspele egzekucije, i to u štek-stanu koji se nalazi svega 300 metara od kafića.

Rabežali se

- Sumnja se da je Miljanović, koji je navodno blizak kavačkom klanu, dobio zadatak da likvidira Nilovića. Međutim, kad je ušao u kafić da izvrši ubistvo, nije se snašao, tako da nije ispalio nijedan metak - kaže izvor i dodaje:

- Pretpostavlja se da je egzekutora omelo to što su osobe koje su sedele s Nilovićem za stolom videle muškarca u crnom, s kapuljačom na glavi, još dok je prilazio kafiću. Pretpostavlja se da je društvo bilo na oprezu, jer su naslućivali da su na meti. Čim su ugledali sumnjivu osobu, oni su poskakali sa stolica i razbežali se. Nilovića je smrti spaslo to što je uleteo u ostavu kafića iza šanka i zaključao vrata. Iako je napadač krenuo za njim, nije uspeo da uđe u ostavu, još malo se vrteo po lokalu i otišao iz kafića. Ubrzo posle njega kafić je napustio i Nilović, i to na zadnji ulaz.

Sumnja se da je Miljanović posle neuspele likvidacije otišao u unapred pripremljen štek-stan. Veliki broj pripadnika policije, naoružanih dugim cevima, prekjuče je okupirao čitav Vračar u potrazi za naoružanim muškarcem.

Imao dojavu

- Policija je juče rano ujutru upala u taj stan i uhapsila Miljanovića praktično na spavanju. Lisice su mu stavljene dok je bio u gaćama i atlet majici. Tamo je nađena puška „uzi“ s prigušivačem, silikonska maska i crna trenerka u koju je osumnjičeni bio obučen prilikom upada u kafić - kaže sagovornik.

On dodaje da Miljanović u Srbiji nema kriminalni dosije, a da se sumnja da je u našu zemlju ušao ilegalno.

- Proverava se da li je dobio novac da izvrši zločin i od koga. Sumnja se da je ova nastavak obračuna zaraćenih kotorskih klanova, škaljarskog i kavačkog - kaže izvor.

Ko je Runjo HAPŠEN U „DURMITORU“, BIO SVEDOK UBISTVA foto: Screenshot Miloš Nilović, poznatiji kao Runjo, javnosti je postao poznat posle spektakularnog hapšenja u restoranu „Durmitor“ u junu 2017. Lisice su mu stavljene dok je s grupom prijatelja sedeo i ručao u restoranu, a postupak protiv njega pokrenut je zbog nelegalnog nošenja oružja. Navodno, on važi za čoveka bliskog škaljarskom klanu i, kako su mediji pisali, bio je u društvu biznismena Vladimira Popovića Popa kad je ovaj ubijen 1. decembra 2018. u jednom lokalu u centru Beograda. Nilović je tada, kako se spekulisalo, na vreme video ubicu i uspeo da nađe zaklon.

Atinski scenario UBICA PLANIRAO DA PUCA PRED GOSTIMA Policija oduzela pušku „uzi“ foto: Screenshot, MUP Srbije Pokušaj likvidacije koji se dogodio u centru Beograda podseća na ubistvo vođa škaljarskog klana Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u januaru u atinskom restoranu „Voskopula“. Podsetimo, vođama ovog klana četvorica egzekutora prišla su dok su večerali sa suprugama i decom i u njih ispalili hice iz automatskog oružja. - Scenario bi bio gotovo identičan da muškarci koji su sedeli za stolom nisu na vreme primetili opasnost. Gotovo je izvesno da bi neko nastradao naočigled brojnih gostiju lokala - kaže izvor Kurira.

