MASAKR KOD LESKOVCA! ČETVOROSTRUKI UBICA ZAĆUTAO U TUŽILAŠTVU: Nisam u stanju da govorim

Miloš Ilić (20) iz sela Granice kod Leskovca, koji se sumnjiči da je u nedelju sekirom ubio oca Predraga (45), maćehu Danijelu (43), trudnu sestru Anu (18) i polusestru Saru (12), zaćutao je na saslušanju u Višem tužilaštvu u Leskovcu!

Kako Kurir saznaje, on je odlučio da ne iznosi odbranu i da se brani ćutanjem, pravdajući se lošim psihičkim stanjem.

- Posle saslušanja, na predlog tužilaštva određen mu je pritvor do 30 dana. Biće naloženo njegovo neuropsihijatrijsko veštačenje, kako bi se utvrdilo da li je bio uračunljiv kad je počinio četvorostruko ubistvo u kući u centru Leskovca - kaže izvor Kurira.

Svađa zbog novca

Podsetimo, Miloš Ilić uhapšen je nekoliko sati posle jezivog zločina, na drugom kraju grada. Navodno, policajcima je odmah priznao da je ubio četvoro članova svoje porodice, jer ga je „iznervirala maćeha, s kojom je bio u lošim odnosima, ali i otac, koji nije želeo da mu da novac za cigarete i izlazak“.

- Osumnjičeni za ubistvo ima psihičke probleme. Nije ranije bio agresivan i kavgadžija, ali je bio zapušten, nevaspitan, neuredan, sklon prevarama i manipulacijama - pojašnjava sagovornik iz istrage.

Porodica Ilić, kako su komšije i rođaci ispričali, kuću u centru Leskovca iznajmila je pre oko tri nedelje. Živeli su teško, a kako oni tvrde, Predragova druga supruga Danijela često je bila gruba prema njegovoj deci iz prvog braka.

- Danijela je Predragova prva ljubav i njih dvoje su bili zajedno kad je ona još uvek bila maloletna. Prešla je da živi kod Predraga u selo Granice, ali su se brzo posvađali i ona je otišla u Smederevsku Palanku, gde se udala i dobila troje dece. Predrag se takođe oženio i dobio troje dece, Miloša, Anu i dečaka koji je preživeo zločin - priča komšija i dodaje da su se posle njegovog razvoda Predrag i Danijela ponovo spojili.

Posle razvoda, Predrag nastavlja da brine o deci, koja su postala problematična, dok njihova majka navodno nastavlja život proseći po Leskovcu.

Maćeha ga mučila

- S Danijelom je dobio Saru. Tada su već počeli njihovi problemi s Milošem i on završava u hraniteljskoj porodici, u kojoj je bio do 18. godine - dodaje on.

Komšija porodice kaže i da nema opravdanja za ono što je Miloš učinio, ali da je istina da ga je maćeha maltretirala godinama.

- Miloša je tukla koprivom i stavljala mu trnje u pantalone. Nije štedela ni Anu - kaže meštanin sela Granice.

Ministarstvo za rad MALOLETNIK NIJE PRIJAVIO ZLOČIN Iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštili su da je porodica Ilić bila na evidenciji Centra za socijalni rad u Leskovcu od 2016. godine kao korisnik novčane socijalne pomoći. Ministarstvo je navelo i da u toku zločina u kući Ilića nije bilo prisutno maloletno dete A. I. - Maloletno dete nije bilo u kući i nije ono prijavilo nesrećni događaj. A. I. se od marta 2019. nalazi na smeštaju u ustanovi socijalne zaštite. Iz te ustanove potvrđeno je da je on dobro i da od momenta smeštaja nije napuštao ustanovu - naveli su iz ministarstva.

