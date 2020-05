ČETVOROSTRUKI UBICA IZ LESKOVCA NEĆE IĆI U ZATVOR? Miloš sekirom iskasapio porodicu, a ako se OVO desi neće robijati

Miloš Ilić (20) iz sela Granice kod Leskovca, koji se sumnjiči da je u nedelju sekirom ubio oca Predraga (45), maćehu Danijelu (43), trudnu sestru Anu (18) i polusestru Saru (12), odlučio je da ne iznosi odbranu i da se brani ćutanjem, pravdajući se lošim psihičkim stanjem.

Advokat Mladen Magdelinić kaže da će Ilić, ukoliko se utvrdi da je bio neuračunljiv, biti oslobeđen zatvorske kazne za četvorostruko ubistvo.

“Za postojanje krivičnog dela potrebno je, između ostalog, da učinilac bude uračunljiv. Učinilac koji izvrši bilo koje krivično delo, a nije uračunljiv ne može biti proglašen krivim. Delo koje se učini u stanju neuračunljivosti nije krivično delo, jer nema sva njena obeležja, već je u pitanju tzv. protivpravno delo”, kaže Magdelinić.

U slučaju da se utvrdi neuračunljivost osumnjičenog sud mu izriče meru obaveznog psihijatrijskog lečenja.

“Kada se tokom postupka utvrdi da je učinilac neuračunljiv, tužilac podnosi sudu predlog da se prema učiniocu izrekne mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstevnoj ustanovi. U tom slučaju sud na svakih devet meseci ispituje da li još postoje razlozi za lečenje i čuvanje učinioca u zdravstvenoj ustanovi”, kaže advokat Magdelinić.

Dobrivoje Radovanović, psiholog i ugledni univerzitetski profesor, kaže da će, ukoliko Iliću bude određeno psihijatrisko lečenje, psihijatri u jednom trenutku biti prinuđeni da ga puste na slobodu.

“To je ono što je realno i što se dešava u praksi. Sankcija obaveznog psihijatrijskog lečenja nije vremenski određena i onog trenutka kada stručnjaci procene da je psihički “zdrav” on se pušta na slobodu”, kaže on i dodaje da njegovo puštanje na slobodu, ne znači i da je on psihički zdrav.

“Te osobe mogu da funkcionišu samo ako uzimaju terapiju, a tu terapiju ne žele da uzimaju kada su same, nego samo kada imaju nadzor. Što se tiče nadzora, taj neko mora biti autoritet za tu osobu. Ako ne uzima lekove, bolest se vraća, jer se takve psihijatrijske bolesti ne mogu trajno izlečiti. Praksa kaže da, kada pacijent prestane sa terapijom, ponovi isti ili sličan zločin”, rekao je Radovanović.

