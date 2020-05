AFRIKANAC POKUŠAO DA SILUJE SRPKINJU: Državljanin Gane (20) završio iza rešetaka

Državljanin Gane (20) uhapšen je u Bolonji, u Italiji, zbog sumnje da je u parku DLF u tom gradu pokušao da siluje Srpkinju (37), koju su, srećom, spasla trojica muškaraca nakon što su čuli njeno zapomaganje, preneli su lokalni mediji.

Kako su naveli, Srpkinja i osumnjičeni neposredno su pre pokušaja silovanja seli u park da popiju pivo.

Spasli je prolaznici

- Državljanin Gane i žrtva su se poznavali, što je žena kasnije i potvrdila. Izvesno vreme proveli su u parku i delili bocu piva. Najednom je, kako se sumnja, osumnjičeni pokušao da nagovori ženu na seksualni odnos, ali mu je ona jasno stavila do znanja da to ne želi i da je ostavi na miru. Međutim, on se tada razbesneo i postao je nasilan. Jednu ruku joj je stavio preko usta, kako ne bi mogla da doziva pomoć, a drugom rukom joj je pocepao grudnjak i delove odeće. Takođe, snažno ju je uhvatio za vrat i stezao, ostavivši joj ogrebotine i podlive - navodi izvor italijanskih medija.

Kako dodaje, trojica Italijana koji su bili u obližnjoj piceriji videli su šta se događa i pritekli su ženi u pomoć.

Našli i kokain

- Prišli su im i uspeli da otrgnu ženu iz kandži napasnika. Odveli su je u piceriju i pozvali policiju i Hitnu pomoć. Nadležni su brzo došli i uhapsili osumnjičenog mladića, a žrtva je prevezena u bolnicu - rekao je sagovornik tamošnjih medija i dodao da je osumnjičeni Afrikanac uhapšen zbog seksualnog nasilja, ali i zbog droge.

- Kod njega je nađeno 0,27 grama kokaina - kaže izvor medija.

Poznat policiji RANIJE HAPŠEN ZBOG DROGE foto: EPA/GIUSEPPE LAMI Izvor lokalnih medija navodi da je osumnjičeni mladić odranije poznat policiji. - Ovo nije bilo njegovo prvo krivično delo, jer je i ranije hapšen zbog proizvodnje i prodaje narkotika - preneli su mediji.

Kurir.rs/ D. S. Foto: Shutterstock

