MOLIM TE MAMA, NE DAJ MI DA IDEM, UBIĆE ME! Ubica iz Erdevika u sredu molio ženu da se vrati, jutros ubio i nju i vozača

Predrag Gnjidić (53) uhapšen je zbog sumnje da je hicima iz automatske puške ubio suprugu Branislavu (49) i njenog vozača Miroslava Bojića (56) u Osnovnoj školi „Sava Šumanović“ u Erdeviku.

Motiv dvostrukog ubistva najverovatnije je Predragova ljubomora, jer ga je žena napustila, a on je verovao da je u vezi s vozačem.

Majka ubijene direktorke kaže da je njen zet u sredu dolazio da vrati Branislavu kući.

- On je oko dva sata posle ponoći došao sa sinom da je moli da mu se vrati. Ona je mene preklinjala da joj to ne dozvolim. Rekla je: „Ako se vratim, ubiće me! Molim te, mama, ne daj mi da idem“. I nije otišla. Onda je on zvao telefonom, mene molio da je ubedim da mu se vrati, govorio da se promenio, da je postao drugi čovek - priča majka Olgica.

Majka Olgica foto: Tamara Trajković

Branislava i Predrag bili su u braku 24 godine, a Branislava je pre tri dana ostavila Predraga i preselila se kod majke Olgice. Nesrećna žena ispričala je za Kurir da je njena ćerka tokom čitavog braka bila izložena psihičkoj torturi.

- Imaju dva velika sina. Sin ju je u sredu dovezao kod mene jer je odlučila da napusti muža. Ona je dugo trpela psihičko nasilje, maltretirao je i nju i decu. Nije obraćao pažnju na njih uopšte. Ona se povlačila u sebe, mnogo je radila, želeći da sačuva mir u kući - priča očajna majka i nastavlja:

- Moja Branislava je pre dve-tri godine postala direktorka, do tada je bila učiteljica i imala je manju platu, a Predrag joj je nabijao na nos kako on zarađuje više od nje. Onda je napredovala, dobila veću platu i vozača i počela je da se druži s njim. Shvatila je da nisu svi muškarci loši. Vozač joj se s vremenom dopao, shvatila je da može da ima drugačiji život.

Ubijeni Miroslav Bojić bio je razveden već sedam godina, a iza sebe je ostavio dvoje dece.

