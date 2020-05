SAMO JE POČELO DA PUCA, NOVICA JE PAO! Advokat Petronijević ispričao kako je došlo do tuče! MISLIO SAM DA ĆE NAS UBITI

Držao sam parče pice u ruci i u tom trenutku samo je počelo da puca. Bez ijedne reči, bez bilo kakvog signala su skočili na nas. Novicu su šutnuli iz trka i on je odleteo i pao, mislio sam da je mrtav i to me je strašno uspaničilo. Pokušao sam da ustanem, ali me je neko u tom trenutku udario metalnom stolicom usled čega sam pao na zemlju. Mislio sam da će nas ubiti.

Ovim rečima advokat Goran Petronijević (60) prepričava jezivi incident u kom su on i sedamdesetogodišnji sudija u penziji Novica Peković pretučeni u bašti jednog lokala u Njegoševoj ulici na Vračaru.

"Mrš, kerovi"

Kobne večeri sudija Peković i on su sedeli u bašti kafića, kada su primetili grupu mladića koja galami u susednom lokalu. Zbog ponašanja tih mladića došli su policajci i komunalni milicajci, ali su ih, prema rečima advokata, mladići oterali uz reči: "Mrš, kerovi".

- Novica je sedeo sam, a ja sam došao negde posle 21 sat. Bili smo udaljeni od njih, ali smo čuli da je nastala gungula. Nakon što su policajcima videli leđa, nastavili su da galame i viču... Video sam kakva je situacija i nameravao sam da krenem, kada nam je vlasnik lokala doneo picu, pošto smo prethodno pitali da li možemo da naručimo neko jelo. Pojeli smo po parče pice, gazda je prigušio svetlo u lokalu, brojao je pazar... Baš kada sam se nagnuo nad kutiju od pice da uzmem zalogaj, počelo je da puca - priseća se povređeni advokat.

Kako tvrdi, ni u jednom trenutku nije bilo naznaka da će grupa razjarenih mladića nasrnuti na njih. Batinjanje je počelo "iz vedra neba".

- Ovog čoveka su iz trka, iz sve snage, šutnuli u glavu. Odleteo je nekoliko metara i ostao da leži nepomično na zemlji. Mislio sam da su ga ubili, to me je uspaničilo. Pošto sam u tom trenutku sedeo na stolici, pokušao sam da ustanem pošto sam bio potpuno nezaštićen u tom položaju, ali me je jedan od njih udario metalnom stolicom i ja sam pao, a stolica preko mene. Imam posekotinu od pet, šest centimetara koja je verovatno tada nastala. Savio sam se u fetus položaj, a oni su nastavili da me krvnički šutiraju i udaraju. Čuo sam da je jedan od njih uzviknuo: "Otvori ga", a zna se šta to u žargonu znači - prepričava advokat.

Jednom su ga, kaže, čak i šutnuli u glavu usled čega mu je ostao trag od patike na licu. Kada je batinjanje i krvničko šutiranje uzelo maha, primetio je da oko njih više nema nikoga, pošto su se, kaže, svi do jednog razbežali, uključujući vlasnika i radnika lokala.ž

"Svašta mi je prolazilo kroz glavu"

- Bilo je oko ponoći, nikoga nije bilo nigde... Svašta mi je prolazilo kroz glavu, gledao sam samo kako da se sačuvam, pa sam rukama pokrio glavu. Njih četvorica, petorica, nisam siguran koliko ih je bilo, udarili su me više od 15 puta... U jednom trenutku sam počeo da vičem i tada su se razbežali. Jedan se čak vratio da me šutne još jednom - prepričava nam Petronijević.

Shvativši da su se nasilnici razbežali, uspeo je da se pridigne između porušenih stolova i stolica. Pekovića, koji je sve vreme nepomično ležao, zatekao je ispod srušenih stolova i stolica, a glava mu je, kaže, bila u lokvi krvi.

- Toliko sam se uspaničio kad sam ga video da mu nisam proverio ni puls. Hteo sam da pozovem policiju, ali sam onda video da su nam polomili i telefone. Jutros sam tek video da sam policiju zvao tek u 12.12, a napad se otprilike dogodio oko 12.03 - priča advokat.

- Činjenica da su se na tako brutalan način obrušili na čoveka koji ima 70 godina, koji je odmah nakon udarca pao na zemlju, trebalo je da ih navede da pomisle na to da su ga možda ubili. Ali oni ni tada nisu stali, već su se ustremili na mene. Izgledalo je kao da su došli sa namerom da nas nasmrt pretuku - kaže Petronijević.

Advokatska komora Beograda osudila napad Advokatska komora Beograda naošptrije je osudila napad huligana na advokata Gorana Petronijevića i sudiju Novicu Pekovića i zahteva od organa krivičnog gonjenja da bez odlaganja preduzmu sve mere iz okvira svojih nadležnosti kako bi počinioci ovog zločina bili identifikovani i krivično-pravno sankcvionisani, saopštila je AKB.

- Kako vreme prolazi, sve više sumnjam da je ovaj napad na nas dvojicu bio isceniran. Ne znam ko su ti mladići, ali sam siguran da su oni znali ko smo mi. Moguće su dve stvari: ili da ih je iznerviralo to što nismo odgovarali na njihove provokacije i galamu ili je sve bilo naručeno, pa kada nisu uspeli da nas isprovociraju, nasrnuli su bez razloga - kaže Petronijević.

Advokat je želeo i da apeluje na sve građane da ne prave probleme, da se smire.

- Svi smo bili nervozni, bili smo zatvoreni i sada ima svega i svačega. Šta nam sada treba? Razum. Najgora stvar koja može da nam se dogodi je da sada dođe do sukoba - poručuje advokat.

Uhapšeni osumnjičeni mladići

Beogradska policija uhapsila je N. Đ. (41), B. M. (53), U. A. (40) i M. B. (40) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje i pretukli advokata i penzionisanog sudiju. Osumnjičenima je, kako je saopštio MUP, određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Dvojica su delimično priznali radnje izvršenja dela, tačnije priznaju da je je došlo do svađe i tuče, ali da su iz oštećeni provocirali. Negirali da su Petronijevića i Pekovića šutirali i udarali stolicama. Druga dvojica osumnjičenih negirala su dela, navodeći da su otišli pre samog događaja.

