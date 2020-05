NAJVEĆI ESTRADNI MAKRO PODVODIO STARLETE I USPEŠNE ŽENE: Stilistkinja od prostitucije zarađivala 10.000 evra mesečno!

Mihajlo Maksimović, najpoznatiji estradni makro, koji je uhapšen u februaru prošle godine, trebalo bi da 22. juna sedne na optuženičku klupu Višeg suda u Beogradu i prvi put javno progovori o tome da li je podvodio devojke!

Podsetimo, na pripremnom ročište koje je bilo održano u februaru, Maksimović je kratko rekao da nije trgovao ljudima, ali je priznao da je posredovao u prostituciji.

Najpoznatiji srpski makro, za kog su navodno radile brojne učesnice rijalitija, starlete i uspešne žene različitih zanimanja, još uvek je u pritvoru dok je njegov brat Dušan Milenković, koji je obuhvaćen istom optužnicom, nedavno pušten iz pritvora.

- Optužnicom im se na teret stavlja da su od novembra 2015. do januara 2019. na različitim lokacijama učestvovali u dogovaranju i organizovanju intimnih odnosa devojaka koje su radile za njih i klijenata.

Maksimović je, prema dokazima koji su prikupljeni tokom istrage posao organizovao tako da bi svaka firma mogla da mu pozavidi, vodio je precizne evidencije o prihodima, rashodima, slobodnim danima devojaka ali i zaradi - kaže sagovornik Kurira.

On podseća i da su devojke koje su svedočile tokom istrage priznale da je on uzimao 30 procenata od zarade a da su one mesečno zarađivale i do 10.000 evra.

foto: Nemanja Pancic

- Neke od devojaka, prema sopstvenom svedočenju, odlazile su sa klijentima na egzotične destinacije, Sejšele i Maldive i za to su dobijale više novca. Ispričao su i da ih je Mihajlo "primoravao" da odlaze redovno na treninge, kod ginekologa na preglede kao i da ugrađuju silikone kako bi mi zarada skočila - podseća naš sagovornik.

Među devojkama koje su saslušane tokom istrage, kako je Kurir pisao, bila je i bivša rijaliti učesnica, starleta Milica Živanović, poznatija kao Mimi Oro. Ona je, međutim, tvrdila da poznaje Mihajla ali da nikada nije radila za njega.

- Kao ključni dokaz u optužnici navodi se svedočenje stilistkinje koja je ispričala na saslušanju da je mesecno zaradivala oko 10.000 evra, ali da ju je Maksimovic naterao da ugradi silikone i kupuje lepe haljine i veš, „koji joj sada više ništa ne znače" - dodaje naš sagovornik i podseća da su poznatom makrou lisice stavljene nakon što su devojke koje su za njega radile, a među kojima je i stilistkinja, uhapšene u jednom poznatom beogradskom hotelu sa mušterijama iz inostranstva.

(Kurir.rs/J. Spasić/foto Nemanja Pančić, Aleksandar Jovanovic Cile)

