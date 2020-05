STRAVIČAN SUDAR KOD VRANJA: Radnik Branislav Mitić (60) poginuo pred penziju

Branislav Mitić (60) iz sela Ćukovica kod Vranja poginuo je u jezivom sudaru, koji se juče ujutru dogodio u selu Ranutovac, kada se u autobus "Kavim Jedinstvo", za čijim volanom je bio, zakucao šleper firme iz Vladičinog Hana.

Tragedija se dogodila kada je Mitić oko 5.30 krenuo po radnike fabrike "Simpo", koji žive u Vranjskoj Banji i okolnim selima, kako bi ih odvezao na posao.

Bio prazan

- U autobusu nije bilo putnika, inače bi tragedija bila i veća. Vozač je bio sam, nije imao ni suvozača, jer je to linija koja saobraća na 50 kilometara i prevozi radnike - kaže izvor i dodaje da je do tragedije došlo kada je vozač kamoina M. T. (24), koji je prevozio građevinski materijal, iznenada izgubio kontrolu, prešao na suprotnu stranu kolovoza i svom silinom se zakucao u autobus. - Pošao sam po svoje radnike, kretao sam se iz Suvog Dola sporednim putem. Pet minuta pre sudara video sam kada je prošao autobus, mnogo je padala kiša i ništa se nije čulo, jer kad sam naišao već su bili sudareni - kaže očevidac i dodaje da su oba vozila napred bila skroz smrskana. - Na kabini kamiona bilo je krvi, polomljena stakla, materijal iz prikolice se rasuo po putu - ispričao je sagovornuik. Oba vozača su kolima Hitne pomoći prevezena u vranjsku bolnicu, ali je vozač austobusa preminuo. - Drugi vozač ima teške povrede glave i lica i prebačen je u KC Niš - kaže izvor.

Potreseni

Danijel Trajković, referent prigradskog saobraćaja u "Kavim Jedinstvu" kaže da je nastradali Mitić bio dobar čovek i radnik. - U Kavim Jedinstvu je radio oko godinu dana, pre toga je bio vozač u "Simpu". Potresen sam nesrećom i gubitkom kolege - rekao je Trajković. Komšije poginulog Branislava iz sela Ćukovac rekle su za Kurir da je on bio pravi domaćin i da je iza sebe ostavio suprugu i dvoje odrasle dece. - On i supruga su godinama radili u fabrici "Simpo". Međutim, pre nekoliko godina su postali tehnološki viškovi i žena je od tada domaćica, a on se snalazio da zaradi. Zato je počeo da vozi radnički autobus. Do penzije mu je ostalo smo mesec i po dana koliko sam shvatio. Eto, nije stigao ni da uživa u njoj. Ceo život je radio i umro je radeći - kaže jedan komšija i dodaje da je Branislav bio jako vredan.

Još jedan sudar Žena stradala, troje povređeno Nekoliko sati pre tragedije kod Vranja, u saobraćajnoj nesreći kod Inđije poginula je Miroslava T. (43), dok su tri osobe povređene. Do nesreće je došlo kada je kombi, u kojem se Miroslava T. nalazila sleteo s puta u mestu Novi Karlovci. - Ženi koja je bila za volanom kombija određeno je zadržavanje do 48 sati - rekao je izvor.

