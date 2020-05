POKUŠAJ UBISTVA ZVICEROVE ŽENE TAMARE: Vukotić dostavio dokaze da nije pucao na ženu vođe kavčana

Supruga vođe "kavačkog klana" Radoja Zvicera, koji je u utorak uveče teško ranjen u pucnjavi u Kijevu, Tamara kako je Kurir pisao navodno je bila meta napada u kotorskom naselju Dobrota 23. maja 2016, kada je iz "audija" u pravcu njenog automobila ispaljen hitac.

Istraga za pokušaj ubistva, podsetimo, vodi se protiv navodnog vođe "škaljaraca" Jovana Vukotića i uskoro se očekuje odluka tužilaštva u tom predmetu, potvrdila je za Kurir advokat Zora Dobričanin Nikodinović, Vukotićev branilac.

foto: detective-info.com.ua

- Istraga je u završnoj fazi. Odbrana je dokazala da se taj događaj nije odigrao onako kako je Tamara Zvicer izjavila i prijavila, niti se mogao tako dogoditi. Jovan Vukotić ima nesporne dokaze, ne samo da to nije uradio, već ni da nije mogao uraditi jer je u vreme tog događaja bio stotinama kilometara udaljen, u drugoj državi. O tome je njegov pokojni otac odmah i dostavio neoborive dokaze. Međutim, to je godinama stajalo a da niko to nije razmatrao. Ali dokazi su nepobitni, Jovan nije pucao na Tamaru Zvicer, niti je u to vreme uopšte bio u Crnoj Gori - kaže Zora Dobričanin Nikodinović za Kurir.

Ona je navela i da očekuje da tužilaštvo uskoro donese odluku.

foto: Privatna Arhiva

- Očekujemo da tužilaštvo donese odluku na osnovu nepobitnih dokaza odbrane - kaže ona.

Podsetimo, supruga vođe "kavačkog klana", kako su crnogorski mediji pisali, posle pucnjave optužila je Vukotića koji je označen kao vođa "škaljarskog klana" da je iz "audija" prilikom mimoilaženja pucao u njen automobil. Ona tada nije ranjena, ali je Vukotić osumnjičen za pokušaj ubistva. Vukotić je, prema pisanju medija to demantovao, tvrdeći da je u to vreme bio u Sloveniji.

(Kurir.rs/J. Spasić/foto detectiv-info.com.ua, Privatna arhiva)

