KRALJICA SILIKONA OPTUŽUJE: Čabarkapa mi je bacio Molotovljev koktel i zapalio automobil zbog Kristijana!

Tijana Đuričić (29), poznata kao "kraljica silikona", optužila je Aleksandra Čabarkapu iz Kaluđerice da joj je navodno u februaru zapalio kabriolet "pežo 307" vredan oko 5.000 evra ispred njene zgrade u beogradskom naselju Zvezdara!

Tijana je ispričala da planira da podnese krivičnu prijavu protiv Čabarkape, koji je, kako tvrdi, bacio "Molotovljev koktel" na njen automobil zbog njenog prijateljstva sa Kristijanom Golubovićem, navodi Alo.

Ilustracija foto: Dragana Udovičić

- Bila sam u Nemačkoj kada mi je zapaljen automobil, a na Čabarkapu sumnjam jer mi je taj psihopata pre incidenta poslao poruku na Fejsbuku. Prvo me je pitao kako sam i šta radim, a onda je svašta počeo da piše o Kristijanu Goluboviću, sa kojim dugo nije u dobrim odnosima. Pokušala sam na lep način da razgovaram sa njim, ali je bio bezobrazan, pa smo se zakačili - počinje priču Tijana i dodaje da je njihova prepiska veoma brzo postala neprijatna.

- Napisao mi je da kupim upaljač da mi zapali automobil, a ja sam mu odgovorila da me sačeka da mu iz Nemačke donesem neki kvalitetniji, da mi ne pali auto jeftino. Nekoliko dana kasnije, pozvala me policija i saopštila mi je da mi je zapaljen auto ispred zgrade - ispričala je Tijana i dodala da su, osim njenog, izgorela i još dva automobila koji su bili parkirani u blizini.

Nakon incidenta, Tijana je, kako je objasnila, dala izjavu u policiji, a potom je pozvala Čabarkapu.

- Bacio je "Molotovljev koktel" na moj automobil, a meni je rekao da je to učinio Kristijan. Hteo je da sve smesti Goluboviću, koji je u to vreme bio u zatvoru, a sa kojim sam ostala u dobrim odnosima posle "Farme". Dala sam izjavu u policiji, a iako su mi rekli da su na tragu počiniocu, do danas niko nije uhapšen - kaže Tijana i objašnjava:

-

Ilustracija foto: Damir Dervišagić, Dragana Udovičić

Moji advokati će podneti krivične prijave protiv tog piromana. On je težak bolesnik i siledžija koji teroriše Beograd i vreme je da mu neko stane na kraj! On hitno mora na lečenje - besno je poručila Tijana.

Inače, Čabarkapa se od 19. aprila ponovo nalazi u pritvoru Centralnog zatvora.

- Čula sam da se tamo nalazi zbog neke krađe - kaže Tijana na kraju.

(Kurir.rs/Alo, D.Ćuruvija)

Kurir