LEKAR ZORAN UBIO JE RODITELJE IZ LOVAČKE PUŠKE A NA FB JE KAČIO JEZIVE CITATE Bolji stravičan kraj nego strava bez kraja

NOVI SAD - Novosadski lekar Zoran K. (48) juče ujutru je u vikendici u naselju Doka, hicima iz lovačke puške ubio je svoje roditelje Ljubodraga (77) i Gordanu (66).

Zoran je priznao zločin, a istraga koja je u toku utvriće šta se dogodilo i koji je motiv ovog strašnog zločina. Ispituje se i je li lekar u trenutku izvršenja zločina možda bio smanjeno uračunljiv i nesvestan, te šta je bio okidač za dvostruko ubistvo koje je juče uznemirilo Novosađane.

Za lekara Zorana do juče je svako imao samo reči hvale, jer je slovio za dobrog lekara i humanistu koji je u velikim poplavama 2014. koje su zadesile Srbiju pomagao narodu u najteže povređenim područjima.

Međutim, profil na Fejsbuku otkriva njegovo drugo i manje poznato lice. On je na toj društvenoj mreži napisao da je završio Medicinski fakultet u Novom Sadu i da je bio zaposlen u jednoj ambulanti u Novom Sadu. Pored informacija o sebi ostavljao je i citate.

- Merfijev zakon: Bolji je stravičan kraj nego strava bez kraja - napisao je on.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, Zoran se s roditeljima navodno posvađao oko prodaje vikendice, u sremskokarlovačkom naselju Doka, u kojoj su bili juče ujutro. U navodnom besu uzeo je lovačku pušku, pucao u oca i majku i tela samo ostavio da bi nešto kasnije do kuće svratio komšija koji je zatekao jeziv prizor. Šokiran onim što je video, smogao je snage da pozove policiju.

Podsetimo, Zoran je sin jedinac koji je živeo u iznajmljenom stanu u Novom Sadu u čijem opremanju su mu pomogli roditelji. Majka Gordana imala je samo jednu želju - da jedinca oženi.

Radio je kao lekar opšte prakse, u različitim ordinacijama širom Novog Sada, a svojevremeno je otišao i u Obrenovac, da kao doktor, pomogne unesrećenima.

Humanitarac: Pomagao i u poplavama

Zoran K. u javnosti se pojavljivao 2014, za vreme poplava koje su tada pogodile Srbiju. On je u to vreme, kao nezaposleni lekar, volontirao tri nedelje u Rađevini. - Kao licencirani lekar, bez obzira na to što nisam zaposlen, imam pravo da radim i nije mi bio potreban nikakav poziv ni mobilizacija. Krenuo sam da pomažem ljudima po kućama, da im merim pritisak, šećer, delim terapiju protiv pritiska, antibiotike, lekove protiv bolova - pričao je tada Zoran za medije i dodao da nema porodicu jer nema stalan posao.

(Kurir.rs/S.S./J.R./B.T)

Kurir