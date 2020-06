LEKAR UBIO RODITELJE: Dr Zoran Kamatović bio je nezadovoljan životom, i ranije hteo da digne ruku na sebe

Lekar Zoran Kamatović (48), koji je osumnjičen da je prekjuče hicima iz lovačke puške ubio majku Gordanu (66) i oca Ljubodraga (77) u njihovoj vikendici u naselju Doka u Sremskim Karlovcima, priznao je zločin posle hapšenja, a kao motiv je naveo dugogodišnje razmirice koje je imao sa ocem. Kako nezvanično saznajemo, Kamatović, koji je donedavno radio u domu zdravlja u Novom Sadu, inspektorima je hladnokrvno ispričao da se kobnog jutra posvađao sa ocem i da je posle žučne rasprave potegao oružje.

foto: printscreen Pink, Facebook

Nisu se slagali

- Priznao je da je ujutru došao kod majke i oca u vikendicu. Počeo je da se svađa sa ocem, navodno oko prodaje vikendice. Međutim, objasnio je da su njih dvojica i ranije imala sukobe, stalno su se svađali i nikako se nisu slagali, zbog čega se on sklonio i sam je živeo u stanu - kaže naš izvor i nastavlja: - Prvo je ubio Ljubodraga, a potom i Gordanu. Rekao je da se majka, koja je ranije uvek smirivala strasti, umešala u svađu i da je ispalio hitac i u nju, posle čega je otišao u svoj stan. Naš izvor kaže da je Kamatović zločin najverovatnije počinio u nervnom rastrojstvu, a da je bio u lošem psihičkom stanju, govori i to što je pre godinu dana pokušao da digne ruku na sebe. - Tada je ispred doma zdravlja isekao sebi vene. Uspeli su da ga spasu i činilo se da će nastaviti svoj život nekim normalnim tokom. Priča se da je pokušao da se ubije jer je bio nezadovoljan svojim životom. Nije se nikada ženio, nema dece... Govorio je da se nije oženio jer nije ispunjavao glavni uslov za ženidbu, a to je da ima stalan posao. Istina, on dugo nije mogao da se zaposli, ali je na kraju i to uspeo - pričaju poznanici porodice.

foto: Facebook

Pomogli da se osamostali

Oni dodaju da je Gordana bila veoma ponosna na sina jedinca i da je svima govorila kako je zadovoljna što se konačno zaposlio. - Pričala je da ima mnogo pacijenata, da ga svi vole i cene. Jedino je bila pomalo razočarana što nije zasnovao porodicu i pomalo ga je pritiskala da se oženi i podari joj unučiće. Kada je počeo da radi, pomogli su mu da se osamostali, opremili su mu stan - kaže sagovornica i dodaje da ne zna zbog čega je Zoran prestao da radi u domu zdravlja. Komšije Kamatovića kažu da su ubijeni Ljubodrag i Gordana bili dobri ljudi i da nikako nisu očekivali da će ih sin ubiti. - Znam doktora tog, dobar dečko. Šta se desilo, bog zna dragi - rekla je komšinica, dok se druga prisetila kako je pre šest godina dobrovoljno pomagao ljudima u poplavama.

Meštani

Ljubodrag voleo da popije

Meštani vikend-naselja, u kojem se prekjuče dogodilo dvostruko ubistvo, kažu da njihovo mirno mesto ne pamti ovakvu tragediju. - Ljubodrag je s Gordanom poslednjih nekoliko godina živeo ovde. Imaju voćnjak, Ljubodrag je pekao rakiju i znao je više puta da popije. Ko zna, možda je sada popio koju i tako pod dejstvom alkohola započeo svađu sa sinom. Možda je Zoran želeo da proda vikendicu kako bi došao do novčanih sredstava da nešto promeni u životu, ali da to Ljubodrag nije želeo - pričaju meštani.

foto: Zorana Jevtić

Socijalni psiholog Okidač su narušeni porodični odnosi Vesna Tomić, socijalni psiholog, objašnjava da su motivi zbog kojih deca ubijaju roditelje različiti. - Ova tematika je teška, ali kod svih ubistava roditelja dolazi zbog nekoliko poremećaja. Čest motiv su narušeni porodični odnosi. Drugi je psihički poremećaj kod deteta. Međutim, psihički poremećaj je nekad vidljiv, a nekad ne - kaže ona i dodaje: - Postoje i slučajevi da roditelji detetu pruže sve što poželi, a ono ih na kraju ubije. Tada se verovatno desi da u mozgu zločinca nešto klikne. (B. T.)

(Kurir.rs/S. Stojanović - J. Rafailović)

Kurir