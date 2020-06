ISTI UBICA NIŠANIO KUMOVE IZ KAVAČKOG KLANA: Peca Pitbul likvidirao Marka Vukovića i pucao na Radoja Zvicera

Nišlija Petar Jovanović (46), zvani Peca Pitbul, koji je uhapšen u Ukrajini zbog sumnje da je učestvovao u pokušaju ubistva navodnog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera (37), osumnjičen je i za ubistvo Marka Vukovića (41) na Bežanijskoj kosi u Beogradu!

Vuković, koji je ubijen 17. januara dok je sa decom sedeo u džipu BMW X5 ispred osnovne škole, podseća naš izvor, bio je Zvicerov kum.

Smrt pred decom

- Vuković se malo pre ubistva doselio u Beograd, pošto je kao pomorac dotad živeo u inostranstvu. Navodno je bio kum Radoja Zvicera, vođe „kavačkog klana“. Spekuliše se da su nekoliko dana kasnije, 19. januara, u Atini likvidirane vođe „škaljaraca“ Igor Dedović i Stevan Stamatović, upravo u znak odmazde za ovo surovo ubistvo u Beogradu - podseća sagovornik Kurira.

Prema njegovim rečima, Dedović i Stamatović izrešetani su pred ženama i decom, što dosad nije bio slučaj u ratu dva klana iz Crne Gore, koji je počeo još 2014.

- Vuković je ubijen pred decom, a onda su likvidirane i vođe škaljarskog klana, i to po istom receptu, takođe naočigled svojih porodica - dodaje sagovornik.

S leva: Marko Vuković, Radoje Zvicer i Petar Jovanović foto: Privatna Arhiva, detective-info.com.ua

Policija i tužilaštvo, prema nezvaničnim informacijama, došli su do podataka koji su ukazivali na to da je Nišlija Petar Jovanović izrešetao Zvicerovog kuma, ali je on tada već napustio Srbiju.

- Operativni podaci ukazuju na to da je reč o plaćenom ubici i da u kriminalnim krugovima važi za pouzdanog profesionalca - otkrio je on.

Obavestili kolege

Navodno, prikupljajući dokaze protiv Jovanovića, srpska policija došla je do informacija da se sprema nastavak obračuna dva klana na teritoriji Ukrajine i to prosledila kolegama iz te države.

- Dostavljen je spisak imena osoba koje su ušle na teritoriju Ukrajine u maju zbog sumnje da pripremaju likvidaciju. Ukrajinska policija ih je pratila, ali su imali svog doušnika među čuvarima reda u toj državi i zahvaljujući njemu uspeli su da 26. maja ispred zgrade u kojoj je živeo sa porodicom teško rane Radoja Zvicera. Najverovatnije, uspeo je da preživi zahvaljujući supruzi Tamari, koja je stajala ispred zgrade i zapucala na napadače - preneli su ukrajinski mediji.

Igor Dedović i Stevan Stamatović foto: Privatna Arhiva

Nekoliko sati kasnije specijalci su uhapsili četvoricu napadača na Zvicera, koji su pokušali da pobegnu u Moldaviju.

- Među njima je bio i Nišlija Petar Jovanović. On je u pritvoru u Kijevu, a krivična prijava protiv njega za ubistvo Vukovića podneta je Višem tužilaštvu u Beogradu - kaže sagovornik.

Pljačkao banku ZAPALIO KOLA U OBA SLUČAJA Petar Jovanović, zvani Peca Pitbul, bio je osuđen na osam godina zatvora zbog pljačke Vojvođanske banke u Nišu. Iz zatvora je izašao u martu 2018. foto: Printscreen Youtube /Nacionalna policija Ukrajine - Sa četvoricom saučesnika je 5. marta 2010. iz Vojvođanske banke od radnika oteo 48.203.570 dinara. Pljačka je ostala upamćena jer su razbojnici u nju upali maskirani u žene. Nosili su plave perike i cveće. Kada su upali unutra, izvukli su pištolje, savladali obezbeđenje i iz trezora banke oteli novac - kaže sagovornik i podseća da su razbojnici tada pokušali da zapale auto, ali da se vatra ugasila, baš kao i u Ukrajini posle pokušaja ubistva Radoja Zvicera.

(Ekipa kurira / Foto:Printscreen, Nacionalna policija Ukrajine, detective-info.com.ua)

Kurir