DETALJI SA SUĐENJA MARJANOVIĆU, STANKOVIĆ OTKRIVA: Pevačica ubijena na nasipu, ubica joj odeću nije menjao! 8 UDARACA

Sudski veštak i bivši ministar Zoran Stanković izjavio je danas da je Jelena Marjanović na osnovu svih raspoloživih dokaza ubijena na na surov i monstruozan način i da je trpela velike bolove i strah.

On je prvi put svedočeći javno naveo da povrede na njenom telu ukazuju da je pokušala da se odbrani od napadača.

- Sa sigurnošću tvrdim da je mesto na kom je pronađena mesto na kom je zadobila povrede. Takođe, mogu da kažem i da joj odeća nije presvlačena - rekao je Stanković. On je naveo i da je ubica najverovatnije desnoruk. - Očigledno je da je imao jake emocije - ljutnje, besa ili ljubavi prema Jeleni Marjanović s obzirom na brojnost povreda, njihov intenzitet, kao i mesto na kom su nanete.

Podsetimo, Jeleni Marjanović zadato je osam udaraca u glavu nepoznatim predmetom.

Sudski veštak Milan Kunjadić danas je opisao da je Jelena najverovatnije trčala i bežeći od napadača izgubila desnu patiku, mobilni telefon i gumicu za kosu, pre nego su joj udarci zadati. On je naveo da trag njene krvi pronađen sa druge strane kanala najverovatnije potiče od ubice s obzirom na to da Jelena u tako teškom stanju nije mogla da dođe do druge strane kanala.

Podsetimo, za brutalno ubistvo pevačice sudi se njenom suprugu Zoranu Marjanoviću, a veštaci na današnjem suđenju nisu mogli da isključe mogućnost da je u zločinu učestvovalo više osoba.

