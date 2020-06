STARAC IZBO SUPRUGU! Video sam brata sa nožem u ruci: Vikao je: Zaslužila je!

Svađa: Brat osumnjičenog kaže da je on D. V. (75) presekao venu na ruci, kao i da je ona izgubila mnogo krvi, ali da nije životno ugrožena

Starcu V. V. (73) iz prokupačkog sela Bace određen je pritvor do 30 dana zbog sumnje da je počinio nasilje u porodici.

Kako se sumnja, V. V. je kuhinjskim nožem pet puta izbo suprugu D. V. (75) nakon što su se 2. juna posvađali u njihovoj kući. - Žena je, srećom, zadobila lakše povrede. Nakon pregleda u bolnici puštena je na kućno lečenje - kaže naš izvor.

Nije se pomerao

Vukoman V., rođeni brat uhapšenog, ispričao je za Kurir da ne zna oko čega su se njegovi brat i snaja posvađali.

- Snaja nas je pozvala odmah posle napada. Kada sam ušao u njihovu kuću, video sam brata sa nožem u ruci. Pitao sam ga šta mu je to trebalo, a on mi je rekao: "Zaslužila je!" Rekao sam mu da spusti nož, ali on se nije pomerao, pa sam mu ga ja oteo iz ruke i bacio - priča Vukoman, koji živi u kući pored bratovljeve.

Naš sagovornik dodaje da je njegov brat nedavno izašao iz bolnice. - Svi se svađaju, ali ovo je otišlo predaleko. Mislim da on nije pio prepisanu terapiju i stalno je pričao kako će neko da ga napadne - dodaje Vukoman. Povređena D. V. juče nije bila kod kuće, a njen dever pojašnjava da je ona otišla u Prokuplje kako bi previla ranu.

Ozbiljna rana

- Nisam ni znao koliko uboda ima, ali je jedan na ruci bio ozbiljan. Izgleda da joj je presekao venu jer je bilo mnogo krvi. Još uvek ne može da pomera ruku, pa joj mi nosimo ručak - priča dever napadnute D. V. I komšije supružnika kažu da su u šoku zbog ovoga što se dogodilo. - Samo oni znaju šta se među njima zbilo, ali prođeš ceo život, dođeš u neku duboku starost i onda ti jedna situacija promeni život iz korena - komentariše komšija.

Komšije Mislimo da će se razvesti Komšije pričaju da su V. V. i D. V. godinama u braku, ali da nemaju dece. - Vredno su radili čitavog života i imaju lepo sređenu kuću, kao i imanje. U selu su svi u čudu i mnogi pretpostavljaju da će se V. V. i D. V. posle ovoga razvesti - ispričao je komšija.

