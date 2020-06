UŽASNA TRAGEDIJA! SIN (2) OCU UMIRAO NA RUKAMA: Invalid kvadom pregazio dečaka pred roditeljima!

Filip V. (2) iz sela Radičević kod Bečeja poginuo je kada je na njega naočigled roditelja naleteo kvadom meštanin Igor B. (34). Dečak je od siline udarca leteo 15 metara i od teških povreda preminuo je u bolnici, a Igor koji je inače nepokretan je uhapšen.

Tragedija se dogodila u ponedeljak oko 20,30 časova u Radičeviću.

Nije mu bilo spasa

- Mališan je bio u šetnji sa roditeljima na trotinetu i kretali su se desnom stranom kolovoza, kada ga je u blizini osnovne škole kvadom udario Igor B. Četvorotočkaš se kretao iza njih i pokušao je da obiđe tročlanu porodicu, kada je mališan iznenada skrenuo levo i bukvalno podleteo pod točkove - priča naš izvor iz istrage: - Rođak Igora B. koji se našao u blizini odmah je pritekao u pomoć, a otac Saša V. koji se nalazio sa sinom, podigao je dete u naručje i odvezao ga u ambulantu u Bečeju. Hitna pomoć je dete transportovala u Dečiju bolnicu u Novom Sadu - dodao je izvor.

Kako je potvrdila dr Andrea Đuretić, dečaku nije bilo spasa. - Dete je dovezen bez znakova života, bez srčanog ritma i bez spontanog disanja. Probana je reanimacija, ali dete, na žalost, nije reagovalo -objasnila je dr Đuretić. Vozač kvada je uhapšen, a utvrđeno je da nije imao dozvolu za upravljanje kvadom, kao i da vozilo nije bilo registrovano. - Igor nije bio pod dejstvom alkohola, a inače je reč o mladiću koji je nepokretan od struka na dole. Njemu je određen pritvor do 48 sati, nakon čega će biti priveden na saslušanje u Osnovno javno tužilaštvo u Bečeju, a na teret mu se stavlja teško delo protiv bezbednosti saobraćaja - kazao je izvor.

Šok i neverica

Porodičnu kuću u Ulici Ive Lole Ribara juče su posećivale komšije, a skrhani otac je rekao da mu je sin na njegove oči stradao: - Bili smo na proslavi rođendana kod rođake i vraćali se kući, Filip je išao sa mnom i gurao trotinet, a supruga i drugi sin su išli metar i po iza nas. Hodao sam iza sina i čuo kako jurca motor. Okrenuo sam se da vidim gde je i viknuo "Filipe, pazi!". U tom momentu moj sin je nakrivio glavu na levo i kvad ga je udario i odbacio 15 metara - priča očajni otac:

- Dete mi je bilo živo i odvezao sam ga u Dom zdravlja. Vozili su ga kolima Hitne pomoći, a dete mi je umiralo na rukama. Preminuo je na ulazu u bolnicu - jedva je izgovorio Saša V.

Komšije porodice bile su potresene tragedijom kakvu ne pamte. - To je divna porodica, žive par kuća dalje od nas. Kada smo čuli sirene pomislili smo da se nekome slošilo, ali ovako nešto nismo očekivali. Strašno smo uznemireni, u kući im je haos, svi su očajni - kazali su meštani Radičevića.

Roditelji su mu kupovali kvadove jer nije imao snage da se sam kreće. Oni su mu mnogo značili, i često se slikao pored njih, On je dobar momak. Uključen je bio i u rad dramskog studija u selu. Nekada je bio predsednik mesne kancelarije u Radičeviću - kažu meštani.

Damir Okanović, Komitet za bezbednost saobraćaja

Za kvad su potrebne dve dozvole

Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja kaže da je kvad vozilo koje funkcioniše u dva režima, kada se vozi po privatnom posedu i na javnim površinama.

- Kvad se po imanju može voziti bez dozvole i neregistrovan, ali kada izlazi na put koji je javna površina, on mora biti registrovan i vozaču je neophodna odgovarajuća dozvola. Specifično je da se on kvalifikuje i kao laki i kao teški četvorotočkaš, pa se nekim modelima može upravljati sa dozvolom AM kategorije, a za neke je neophodna B1 vozačka dozvola - kaže Okanović.