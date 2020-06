OČAJNI OTAC MILOŠA MILEUSNIĆA (24) KOG JE USMRTIO "UBICA S FEJSBUKA": Ubio mi sina kao da je to prvoaprilska šala!

Živiš onako isprazno, svaki dan ti je bezveze. Ne znaš što živiš, ideš onako prazan sa rupom u grudima i gledaš druge ljude kako žive. Sve je tuga i sve je crno. Svima zavidiš, što su veseli, što su im deca zdrava i živa.. Ovim rečima, juče suđenje optuženom za ubistvo njegovog sina Miloša Mileusnića (24) u januaru prošle godine prokomentarisao njegov otac Goran, koji iz publike prati postupak protiv "ubice s Fejsbuka" Neđeljka Đurovića.

Treba da plati

Najteže mu, kako kaže, pada to što bez obzira na sve zna da sina ne može da vrati. Ipak, nema dilemu da je Đurović ubio njegovog sina. - Gledate čoveka koji vam je ubio sina i razmišljate šta, jedino vi njega sad da ubijete ili...Ali ga to neće podici iz groba, onda gledate kako se vadi, gledate laži. Pokušava na sve načine da se vadi, zna šta ga čeka. Posle godinu dana u zatvoru je smekšao, a ubio ga je kao da je to prvoaprilska šala, čisto da vidi kako je kada ubiješ čoveka, kakav je to osećaj. Sad kada treba da plati, jasno mu je postalo šta ga čeka - rekao je Milošev otac Goran.

žrtva i optuženi foto: Privatna Arhiva, Kurir, Facebook

Podsetimo, osumnjičeni za zločin Miloša Mileusnića nije poznavao, već ga je slučajno sreo na ulici i izbo nožem. Na suđenju se branio da se ne seća.

Devojka: Miloš je širio ljubav

Inače, na suđenju je juče kao svedok saslušana devojka pokojnog Miloša, Katarina Petrović, kod koje je nesrećni mladić koji je ubijen na ulici tog jutra trebalo da ode. Odgovarajući na pitanja, ona je objasnila da Miloš nikada nije bio agresivan, aludirajući da sigurno nije izazvao nepozanatog mladića na ulici da ga napadne. - Miloš je bio ispunjen ljubavlju i širio je ljubav. Bio je čovek kog bi svako poželeo za prijatelje. Bio je dečko iz divne porodice - rekla je Katarina.

Devojka ubijenog mladića o poslednjem susretu Uvek pomislim kao da sam i dalje zaljubljena u Miloša Katarina Petrović, devojka ubijenog mladića opsala je juče poslednji razgovor sa pokojnim Milošem. - Smejali smo se, mi smo se uvek smejali. Ja kad se njega setim, uvek pomislim kao da sam i dalje zaljubljena. Smejali smo se, dopisivali smo se o tome da on dode kod mene da prenoci. I onda je tu bilo hocu-necu, ja sam mu rekla: "Hajde, bebice, što da ne spavamo zajedno." Krenuo je, ja sam se nadala da on stiže. Kako sam videla da vreme prolazi, pomislila sam da se uspavao, da se okrenuo na drugu stranu i zaspao. Ja sam mu oko 6:20 poslala: "Bebo, ja ležem da spavam, tebe nema, laku noc, volim te". I nastavila sam da spavam. I samo košmar, haos krece u 7, inspektori su došli na moja vrata, ja nisam imala predstavu šta se dešava, računam da Miloš kuci i spava, tada krece veliki užas - rekla je Katarina.

(Kurir.rs/ J.Spasić / Foto: Fejsbuk

Kurir