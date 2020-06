TRAGEDIJA U NOVOM SADU: Muškarac u porodičnoj svađi ubio rođenog brata

Novosadska policija uhapsila je R. M. (49), zbog sumnje da je ubio svog brata.

Kako navode u policiji, sumnja se da je on, u dvorištu porodične kuće na Sentandrejskom putu na Klisi, usmrtio svog tri godine mlađeg brata u kojeg je ispalio više hitaca iz vatrenog oružja. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu. Motiv ubistva nije utvrđen, sumnja se na mogući sukob braće oko imovine. Ubica je uhapšen nakon što je pobegao sa mesta zločina i to u Partizanskoj ulici.

