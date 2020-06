MISTERIOZNI NESTANAK SLAĐANA IZ PRIBOJA: Do pola deset telefon mu zvoni, a posle je nedostupan!

Slađan Prijović (24) iz Priboja, koji zbog posla živi i radi u Užicu, nestao je, a porodica traga za njim. Kako je brat nestalog mladića kazao poslednji put viđen je juče popodne, a slučaj je prijavljen policiji.

"Ja sam ga video oko pola četiri, posle sam otišao kući u Priboj", rekao je stariji brat Srđan dodajući da je trebalo da njegov nestali brat ode u treću smenu na posao.

Ipak, na poslu se nije pojavio, što, kazao nam je, njemu nije svojstveno.

"Sve su ga kolege zvale s posla. Nikome se ne javlja. Mene zovu, pitaju šta je sa njim, međutim, on se ni meni nije javljao. Do pola deset telefon zvoni do kraja, posle pola deset je nedostupan potpuno", navodi kako se situacija razvijala.

