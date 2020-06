STARLETA IZ PAROVA UHAPŠENA S DROGOM OD MILION EVRA: Madam Maja uhapšena pa puštena! Odmah se vratila u Beograd

Starleta Maja Stevović, bivša učesnica rijalitija "Parovi", bila je uhapšena u Berlinu sa 35 kesica droge kristal met, a lisice su joj pre desetak dana stavljene u okviru velike akcije nemačke policije, kojom je razbijena jedna od najvećih kriminalnih grupa za proizvodnju i preprodaju ove droge u toj državi!

Kako saznajemo, Maja je u noći između 10. i 11. juna uhapšena zajedno sa svojim dečkom S. M., za koga se sumnja da je bio deo ove bande, na čijem je čelu nemački državljanin (39) poreklom iz Iraka.

Maja Stevović foto: Privatna Arhiva

Najveća zaplena

- Policija je oduzela ukupno 10 kilograma opasne droge kristal met, a radi se o najvećoj zapleni ovog narkotika na području Berlina. Vrednost oduzete droge procenjena je na milion evra - naveli su iz nemačke policije. Istraga o ovoj kriminalnoj grupi počela je još u januaru 2019, a činilo ju je osam osoba različitih nacionalnosti starosti od 21 do 52 godine.

- Banda je posedovala nekoliko laboratorija za proizvodnju i preradu amfetamina i metamfetamina u velikim količinama. Pored proizvodnje, organizovali su i mrežu preprodavaca tih narkotika, ali i marihuane - prenose mediji iz Berlina i dodaju da je organizator i finansijer kriminalne grupe nemački državljanin, rodom iz Iraka, koji je u Nemačkoj već robijao osam i po godina zbog trgovine narkoticima, a u aprilu je pušten na uslovnu slobodu.

- Policija je prilikom praćenja grupe, 28. maja, primetila da njeni članovi u jednom auto-servisu pakuju narkotike u BMW. Nakon toga, auto je presretnut i članovi su uhapšeni prilikom primopredaje. Nakon toga je izvršen pretres auto-servisa, kao i stanova koje su osumnjičeni koristili. Osim 10 kilograma kristal meta, zaplenjena je i marihuana, desetine hiljada evra u kešu, oružje i municija - saopštili su iz policije i naglasili da je među uhapšenima i jedna žena, za koju se sumnja da je bila kurir.

Maja Stevović pokazala sve foto: Zorana Jevtić

Naš izvor upoznat sa slučajem otkrio nam je da je uhapšena žena zapravo starleta Maja Stevović. Ona je za naš list potvrdila da je bila privođena, ali da je, kako nam je objasnila, posle dva dana puštena. - Tačno je. Bila sam zatečena kada je dvadeset uniformisanih lica upalo u stan i tražilo da ga pretrese. Zaplenili su mi telefone, ključeve od kola i mnogo privatnih stvari, mojih, ali i od mog dečka - kaže Maja za Kurir i nastavlja:

Vratila se u Beograd

- Posle privođenja u policijsku stanicu rekli su mi da će da me drže od godinu i po dana do tri godine, međutim, posle dva dana su me pustili. Odmah sam se spakovala i vratila se u Beograd. Stevovićeva tvrdi da joj je sve namešteno. - Imam odličnog advokata koji će dokazati da je moj dečko nevin, a ja ću tužiti državu Nemački za nanošenje duševnog bola - dodala je.

Spopadala glumca Žika je pravi muškarac Maja Stevović je u žižu javnosti dospela u julu 2016. godine, kada je tokom letovanja u Crnoj Gori opsedala glumca Srđana Žiku Todorovića. Kako je tada Kurir pisao, Maja je letovala u Bigovi i svakog dana se gola sunčala na plaži ispred Todorovićeve kuće. Kako nije odustajala od namere da upozna omiljenog glumca, na kraju joj je to pošlo za rukom u jednom kafuiću, gde ih je naš paparaco slikao. - Upoznala sam đavola u telu anđela. Srđan je savršen, pravi muškarac. Tako je opušten, prijatan, druželjubiv. Svašta bih radila s njim - rekla je tada Maja za Žiku.

Žika Todorović i Maja Stevović na moru nazdravili foto: Zorana Jevtić

ČINJENICE Šta je kristal met kristalna forma metafetamina izgledom podseća na komadiće leda, pa je zato poznat i kao ajs, staklo ili kristal siromašni su ga ranije koristili umesto kokaina proizvodi se lako i jeftino u kućnim uslovima unosi se u organizam pušenjem, ušmrkavanjem, oralno ili intravenski u početku podiže raspoloženje, izaziva euforiju, povećava budnost kasnije izaziva lupanje srca, povišeni pritisak, povećava rizik za moždani udar korisnici se prepoznaju po lošem dahu i pokvarenim zubima, ali i promenama na koži

Brojke 10 kilograma kristal meta zaplenjeno 2 dana je Stevovićeva provela u pritvoru 20 specijalaca upalo u starletin stan 8 osoba ukupno uhapšeno u akciji

Ljiljana Stanišić, foto: Instagram, privatna arhiva, nemačka policija

Kurir