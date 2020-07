OSUMNJIČENI ZA FALSIFIKOVANJE U NIŠU: Nisam prodavao diplome, samo poznajem neke ljude

Nišlija Lj. R. (67), penzionisani radnik Predškolske ustanove "Pčelica", koji je prekjuče uhapšen u Nišu zbog sumnje da je sa saučesnikom B. J. (50) prodao 11 lažnih diploma za srednju školu, po ceni od 150 do 400 evra, izneo je odbranu u tužilaštvu i negirao krivicu, posle čega mu je određen pritvor.

Bratislav Savić, advokat Lj. R., koji je radio kao pekar u PU "Pčelica", kaže da je njegov branjenik povezan sa slučajem samo zato što zna ljude povezane sa istim.

Radili zajedno

- To što on poznaje sve ostale koji su povezani sa slučajem ne znači da je učestvovao u izvršenju krivičnog dela. On ih poznaje jer je s njima radio u firmi. Njemu su odredili pritvor zato što te ljude poznaje, ali on sa tim ljudima nema nikakve veze što se tiče falsifikovanja diploma. U prošlom postupku, kada mu je podneta krivična prijava za isto delo, svedoci su potvrdili da je samo upoznavao ljude u firmi - kaže Savić za Kurir. Kako saznajemo, drugi osumnjičeni u ovom slučaju B. J., koji je zaposlen kao portir u PU "Pčelica", na saslušanju je navodno rekao da nema veze s lažnim diplomama. - On pere ruke od svega i tereti svog saučesnika - kaže naš izvor iz istrage. Podsetimo, Lj. R. i B. J. sumnjiče se da su prodavali diplome jedne privatne ugostiteljske škole iz Srbije zaposlenima u PU "Pčelica", koji su tu radili sa završenom osnovnom školom.

Hteli veću platu

- Najviše srednjoškolskih diploma tražili su pekari, kako bi imali platu veću za 5.000 dinara. Međutim, i dalje je ostalo nejasno kako su ti ljudi uopšte mogli da dobiju posao u kuhinji, gde se sprema hrana za 26 vrtića u koje ide 6.000 mališana, a da prethodno nisu imali odgovarajuću stručnu spremu, to jest srednju školu - kaže izvor i dodaje da se sumnja da je u čitav slučaj umešano još ljudi.

Direktorka Sarađujemo s nadležnima Direktorka PU "Pčelica" Svetlana Mitić rekla je da je Lj. R. bio zaposlen u ovom javnom preduzeću do 2013, kada je otišao u penziju. - Otvoreni smo prema državnim organima i sarađujemo s njima. Ima tu još nejasnih stvari - rekla je Mitićeva prekjuče za Kurir.

Brojke 11 diploma prodali osumnjičeni 150-400 evra bila cena za jednu diplomu

Kurir.rs / M. S. / Foto: Profimedia

Kurir