NASTAVAK SUĐENJA ZA UBISTVO PEVAČICE U BORČI: Zašto su Marjanovići bili nedostupni u vreme Jeleninog ubistva?

U nastavku suđenja Zoranu Marjanoviću (42), optuženom da je 2. aprila 2016. na nasipu u Borči ubio suprugu Jelenu Marjanovića (33), veštaci telekomunikacione struke trebalo bi da reše misteriju mobilnih telefona članova porodice Marjanović, za koje su bazne stanice navodno pokazale da su bili isključeni u vreme zločina.

Podsetimo, istraga je utvrdila da su se Zoran i Jelena, u momentu kada je ona ubijena, nalazili na istoj baznoj stanici, ali i da su svi njihovi ukućani u tom periodu ugasili svoje mobilne aparate. O ovoj temi ranije su se oglašavali i branioci Marjanovića.

foto: stefan jokić, privatna arhiva

Bazne stanice

- Analiza baznih stanica imala je cilj da pokaže gde se ko nalazio u vreme zločina, a utvrdila je da su Jelena i Zoran bili na istoj baznoj stanici, što nije dokaz sam po sebi dovoljan, jer ista stanica pokriva i nasip u Crvenki, ali i kanal u kome je telo nađeno - kazao je ranije naš izvor iz istrage: - Na veštacima je da objasne ovaj fenomen, kao i drugu misteriju, odnosno, zašto su svi muški članovi porodice Marjanović - Zoran, Vladimir, Miloš i Uroš u vreme zločina ugasili telefone. Naime, zločin se, prema optužnici, dogodio između 16.49 i 17.30 , a aktivnosti mobilnih telefona Marjanovića ustanovljene su posle 17 sati. To je istražiteljima bilo veoma sumnjivo. Prvi telefon koji je uključen bio je Zoranov i to kada je počeo da poziva suprugu Jelenu. - Na Jeleninom mobilnom su ovi pozivi registrovani, a tada je utvrđeno i da je njen suprug bio upisan kao "Zlatan Mekin", a ostali članovi su se čuli nešto kasnije - naveo je sagovornik.

Poseban režim

Advokatski tim Zorana Marjanovića reagovao je svojevremeno na ove navode optužnice i naveo da su tvrdnje tužilaštva da je njihov branjenik namerno ugasio telefon klimave, kao i da postoje realni razlozi zašto telefon u vreme ubistva nije bio vidljiv baznim stanicama. - Iz prepiske s mobilnim operaterom vidi se da ne postoji pravilan "log off", odnosno komanda za isključivanje telefona. To može da znači i da Zoran nije namerno ugasio telefon, već da je on bio na nekom posebnom režimu rada. Takođe, ne može da se isključi mogućnost da je telefon izgubio signal - objasnio je advokat Stefan Jokić. Sledeće ročište zakazano je za 10. jul u Višem sudu u Beogradu.

Zločin na nasipu Suprug negira krivicu Pevačica "Granda" Jelena Marjanović ubijena je 2. aprila 2016. godine, kada je sa suprugom Zoranom i ćerkicom Janom otišla na trčanje po nasipu u Crvenki kod Borče. Zoran je tog dana prijavio njen nestanak i tvrdio da je ostao sa ćerkicom na početku nasipa, te da je suprugu odjednom izgubio iz vida. U ovom slučaju on je jedini optuženi i deset meseci je proveo u pritvoru, a sada se brani sa slobode. Od početka postupka Zoran tvrdi da nije ubio suprugu.

Kurir.rs - J. Ivić - Foto: Facebook, Stefan Jokić, Privatna arhiva

Kurir