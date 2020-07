PREGAŽEN U CENTRU KRALJEVA: Namerno me udario kolima, hteo je da me ubije, a ja sam ga branio da ne dobije batine!

Stanko Živković (36) teško je povređen u centru Kraljeva kada ga je kolima udario V. D., koga je, kako Živković tvrdi, nekoliko minuta pre toga spasao od batina. Živković, koji se deset dana lečio u bolnici, kaže za Kurir da ga je V. D. namerno pregazio, pa pobegao.

Jurio je bez kočenja

- Tog dana, 7. juna, sam sa drugovima stajao ispred Doma vojske i nastala je gužva između njih i V. D. Počeo sam da smirujem situaciju, jer sam video da će biti problema. Svađa se nekako stišala i V. D. je otišao, a ja sam ostao da stojim sa drugarima - priča Živković i dodaje: - Iznenada sam primetio da ljudi beže i shvatio da se nešto dešava.

Okrenuo sam se i video V. D. u kolima kako juri ka meni i ne koči. Razmišljao sam da skočim u stranu, ali sam se uplašio da će mi u tom slučaju auto otkinuti noge, pa sam ostao da stojim. Udario me je, podigao na šoferšajbnu, posle čega sam odleteo i pao. On je odmah okrenuo auto i putem kojim je došao, kroz šetalište, pobegao velikom brzinom.

Kraljevčanin kaže da su ga drugovi, pošto je pao, pomerili u stranu, kako ga pomahnitali vozač ne bi pregazio u povratku.

- Imam ozbiljne povrede. Čak su se i lekari pitali kako sam uopšte ostao živ. Imam šest preloma, dve otvorene rane na levoj podlaktici, vidi mi se kost. Desna noga mi je operisana, rana je dužine 50 centimetara. Ta povreda mi je najkritičnija, jer mi je otkinuto meso i koža, pa je došlo i do infekcije i moram na još jednu operaciju - kaže Živković.

Kako su nam potvrdili iz Osnovnog tužilaštva u Kraljevu, osumnjičeni V. D. nalazi se u pritvoru zbog sumnje da je počinio krivično delo ugrožavanje opšte sigurnosti. - Uhapšen je nekoliko sati posle incidenta i to na graničnom prelazu Batrovci, jer je pokušao da pobegne iz zemlje - kaže izvor.

Šalju mu cveće

Povređeni Stanko kaže da je ogorčen zbog toga što se V. D. tereti za ugrožavanje sigurnosti.

- Mislim da je on mene pokušao da ubije i za to mu treba i suditi. Svesno je kolima krenuo na mene, iako se ja sa njim nisam svađao i čak sam ga branio. Imao je vremena da ukoči, ali nije. Što je najgore, kasnije je rekao nadležnima da smo nas dvojica drugari, a to nije tačno - tvrdi naš sagovornik i dodaje da porodica osumnjičenog pokušava da stupi u kontakt s njim. - Njegova majka mi je poslala cveće. Ona ništa nije kriva, ali ja sam umalo nastradao - završava Živković.

Dokazi Nađen DNK Živković navodi da je posle nesreće, automobil kojim je udaren pronađen ispred kuće u kojoj živi otac osumnjičenog. - On je navodno ostavio tu kola, pa krenuo da beži u Italiju, gde je godinama živeo. Kako mi je rečeno, forenzičari su našli DNK materijal i dokaze da sam udaren baš tim automobilom - kaže on.

