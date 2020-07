POČINJE SUĐENJE MALČANSKOM BERBERINU: Jovanović sutra pred sudom zbog otmice devojčice (12)

U Višem sudu u Nišu sutra treba da počne suđenje Ninoslavu Jovanoviću, poznatijem kao Malčanski berberin, koji je krajem prošle godine oteo i zlostavljao 12-godišnju devojčicu M. K. iz sela Suvo do.

Jovanović će biti priveden iz pritvora u kojem se nalazi od hapšenja u januaru ove godine. Suđenje bi trebalo da bude javno, a on će moći detaljno da iznese svoju odbranu.

Na pripremnom ročištu, koje je bilo zatvoreno za javnost, Jovanović se izjasnio na navode optužbe i u manjem delu ih osporio.

Roditelji devojčice su se pridružili krivičnom gonjenju Jovanovića.

Krajem marta je Više javno tužilaštvo u Nišu podiglo je optužnicu protiv Ninoslava Jovanovića, ali zbog zaštite interesa maloletne oštećene u ovom slučaju, nije mogao da saopšti pravnu kvalifikaciju krivičnog dela za koje se tereti.

Istraga je protiv Jovanovića sprovedena zbog krivičnih dela otmica i silovanje deteta. Za ova krivična dela zaprećena je kazna zatvora od najmanje 10 godina ili kazna doživotnog zatvora.

Jovanović je uhapšen 5. januara na groblju u rodnom selu Malča, nakon 17 dana policijske potrage za njim.

On je, kako se sumnja, 20. decembra, u selu Suvi do presreo devojčicu na putu do škole i oteo je. Ona je u međuvremenu pronađena, nakon 10 dana potrage u selu Jasenovik i jednoj vikendici.

Jovanović je inače pušten je iz pritvora u martu prošle godine, kada mu je izrečena prvostepena presuda kojom ga je Viši sud u Beogradu osudio je na pet meseci zatvora zbog polnog uznemiravanja maloletnice putem Fejsbuka.

Jovanović je nakon izricanja pomenute presude 18. marta pušten na slobodu, pošto mu je pritvor uračunat u zatvorsku kaznu, a u pritvoru je proveo više od pet meseci.

Pre toga je u dva navrata bio osuđivan za silovanje na 10 i 12 i po godina zatvora, koje je izdržao.

M. K, koju je 10 dana držao zatočenu nakon otmice, pronađena je 29. decembra u selu Jasenovik u velikoj policijskoj potrazi.

Devojčica je bila ošišana sa modricama po telu i smeštena u Klinički centar u Nišu radi oporavka.

(Kurir.rs/Tanjug)

