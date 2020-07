LEGIJU NE PUŠTAJU U LJUBAVNU SOBU: Ulemek je hteo da ima još jedno dete, ali ostaje u samici još dve godine!

Legija je u tako strogom zatvorskom režimu već 16 godina, ali će i dalje biti uskraćen za pojedine privilegije, koje važe za osuđenike u "otvorenijim" paviljonima. To se odnosi na češće kontakte sa spoljnim svetom, angažman u nekoj od radionica, izlazak u šetnju u krugu zatvora, pa i pravo na "ljubavnu sobu".

Predsednik Višeg suda Aleksandar Stepanović se u obrazloženju ove odluke pozvao na članove 19 i 20 Zakona o izvršenju kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala. To znači da su relevantni državni organi procenili da je Legija i dalje bezbednosno opasan i da bi mogao da nastavi sa kriminalnim aktivnostima!

- Predsednik suda na svake dve godine po službenoj dužnosti ispituje da li i dalje postoje razlozi za zadržavanje u Posebnom odeljenju ("Alkatraz", prim. aut.). Odluka se donosi na osnovu činjenica i dokaza iz izveštaja zatvora, policije i službi bezbednosti, kao i mišljenja tužioca - precizirao je za Informer izvor iz suda.

Nije poznato zbog čega se konkretno i danas smatra opasnim prebacivanje Ulemeka u neki drugi zatvorski paviljon, odnosno, kakva je procena bezbednosnih službi. Interesantno je da su 2016. nadležni iz uprave "Alkatraza" istakli da je on "zaslužio da dobije blaži tretman, jer je disciplinovan i primeran osuđenik", ali su ostale službe procenile "da se za to još nisu stekli uslovi".

Ulemek: Pretnje dobijam već 15 godina, Sve ću sam da rešim!

Od januara 2014. u medijima se spekulisalo da bi Milorad Ulemek mogao da bude "nagrađen" i prebačen u "Sedmi paviljon" zbog saradnje u istrazi ubistva novinara Slavka Ćuruvije 1999. i otkrivanja njegovih egzekutora. Tužilaštvo je te napise demantovalo, tvrdeći da on zauzvrat nije tražio nikakve privilegije, niti su mu one nuđene.Zahvaljujući Legijinom iskazu, posle punih 15 godina došlo se do imena učesnika ovog zločina. Na optužnici su se tako našla četvorica bivših pripadnika DB - Radomir Marković, Milan Radonjić, Ratko Romić i Miroslav Kurak, koji su u aprilu prošle godine osuđeni na ukupno 100 godina zatvora. Neposredni ubica, međutim, ostao je nepoznat. U naredna tri dana pred Apelacionim sudom biće iznete žalbe na ovu presudu. Ostaće upamćeno da je na suđenju optuženima za ubistvo Ćuruvije bivši komandant JSO ostao pri iskazu iz istrage, ali je odbio da odgovara na sva dodatna pitanja. Na pitanje tužioca da li je uplašen i da li je dobijao pretnje Ulemek je odgovorio: - Ja uplašen?! Ne! A pretnje dobijam već 15 godina. Nemojte vi da se brinete zbog toga, sve ću sam da rešim!