POTRESNO! SUĐENJE MALČANSKOM BERBERINU: Roditelji nisu imali snage da slušaju detalje o otmici i mučenju svoje ćerke

Nismo bili u sudnici kad je Jovanović iznosio odbranu. Nismo imali snage, a i neprijatno nam je da to slušamo, šta se i kako se događalo. Dugo je to i trajalo, a supruzi i meni je baš teško. Vraćanje na te dane nije nimalo lako.

Ovo je juče za Kurir, posle završenog ročišta Ninoslavu Jovanoviću (48), zvanom Malčanski berberin, optuženom da je u decembru prošle godine oteo i 10 dana držao u zatočeništvu devojčicu (12), rekao R. K., otac žrtve.

Doveden iz pritvora

Podsetimo, u Višem sudu u Nišu juče je održano suđenje optuženom Jovanoviću, koji je u sud doveden iz pritvora, u kom se nalazi od hapšenja 5. januara. Jovanović je u sudnicu uveden na sporedni ulaz, sve vreme je bio okružen stražarima, a mere obezbeđenja bile su podignute na najviši nivo. Inače, ovo suđenje zatvoreno je za javnost jer je žrtva maloletna devojčica. - Jovanović je izneo odbranu i ispričao je šta se i kako dešavalo kritičnih dana, kako je 20. januara na putu do škole presreo devojčicu, namamio je u auto... On ne pokazuje kajanje, krivicu delimično priznaje, ali pokušava da se opravda time da nije bio u potpunosti uračunljiv, da mu je svest bila sužena, odnosno da je bolestan - kaže naš izvor i dodaje da su nakon Jovanovića, pred sudom svedočili otac i majka oštećene devojčice.

- Suđenje je korektno počelo. Utisak je dobar, koliko može da bude dobar posle svega. Ispričali smo sudiji o tim tužnim danima za našu porodicu, objasnili okolnosti pod kojima je nestala naša ćerka - rekla je A. K., majka žrtve, i dodala: - U drugom delu našeg iskaza smo rekli kakve traume naše dete i dan-danas ima zbog užasa koji je pretrpela, kao i kakve je traume preživela. Iako je ona sada u dobrom zdravstvenom stanju, neke traume ima.

Očekuje maksimalnu kaznu

A. K. je istakla da optuženi Jovanović, ni juče, kao ni na prethodna dva ročišta, nije pokušao da im se obrati. - Nije nam se izvinio, nije želeo da nam objasni svoje postupke - dodala je majka, koja je istakla da za optuženog očekuje maksimalnu zatvorsku kaznu. Podsetimo, Ninoslav Jovanović je u prošlosti dva puta robijao zbog silovanja i otmice dece. Nadimak Malčanski Berberin dobio je po svom rodnom selu Malča i po tome što je svoje žrtve šišao. Na prethodnim suđenjima je govorio "da ga šišanje žrtava uzbuđuje".

Agonija

Žrtva 10 dana bila s Jovanovićem

Podsetimo, Malčanski Berberin je 20. decembra 2019. godine presreo devojčicu na putu do škole. Predstavio joj se kao novi školski domar i zamolio je da mu pokaže put do škole, ponudivši joj prevoz. Ne sluteći ništa, devojčica je ušla u njen auto. - Jovanović je žrtvu 10 dana držao uz sebe, terao je da pešače po nepristupačnim selima u okolini Niša, Knjaževca i Svrljiga. Pretio joj je i držao je u strahu. Devojčica je pronađena u jednoj vikendici u rodnom selu Jovanovićeve majke, međutim, on je uspeo da pobegne i da se skriva još sedam dana. Uhapšen je 5. januara na groblju u rodnom selu Malča - podseća izvor Kurira.