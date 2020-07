ZARAĐIVALE I PO 800 EVRA ZA VIKEND, A ŠEFOVI PET PUTA VIŠE: Detalji optužnice protiv makro-mafije, evo kako su radili!

Pored njih dvojice optuženi su Miloš T. (37), Staša M. (28) i njena sestra Jelena M. (25), Dragana P. (45), Maja I. (28), Nemanja R. (38), Zoran J. (44), Nemanja S. (35), Srđan G. (49), Marko Ž. (61), Daniel K. (61), Radomir V. (32) i policajac Goras S. (45). Za optužene vođe kriminalne grupe tužilaštvo traži da budu osuđeni minimum na četiri i po godine zatvora i novčanu kaznu od po miliona dinara.

Tužilaštvo predlaže da članovi ove organizovane kriminalne grupe budu osuđeni na zatvorske kazne od šest meseci do tri i po godine, kao i da u zavisnosti od uloge i zarade, novčano budu kažnjeni od 200.000 dinara do pola miliona dinara.Ova grupa se tereti da je od sredine marta 2019. godine do polovine prošlog novembra, na području Beograda, ali i drugih gradova Srbije i regiona, u iznajmljenim luksuznim stanovima organizovala pružanje seksualnih usluga za veći broj klijenata.

U istrazi je, između ostalog, utvrđeno da su optuženi organizatori kriminalne grupe, 19. maja prošle godine, dve devojke poslali u jedan beogradski hotel, gde su one pružale seksualne usluge dvojici albanskih državljana. Staša M., sekretarica, koja je sa klijentima ugovorila vreme i mesto sastanka, o toku posla je obaveštavala Miloša T. koji je devojkama davao naloge kako da izbegnu legitimisanje na recepciji hotela.

Koliko su za pružene seksualne usluge devojke naplatile od klijenata iz Albanije, nije ustanovljeno, ali je utvrđeno da je Staša M. zaradila 45 evra, dok su suorganizatori pribavili čak 1.150 evra. Šefovi su, kako je utvrđeno u istrazi, u svoje džepove stavili čak 4.000 evra za angažovanje tri devojke na Zlatiboru. Za to radno angažovanje devojke su dobile po 800 evra, dok je vozač Nemanja S. za vožnju od prestonice do planinske lepotice i nazad zaradio 220 evra. Istom sumom nagrađen je vozač za prebacivanje četiri devojke u Bajinu Baštu, od kojih je svaka u gradu na obali Drine zaradila 400 evra, a Darko T. 850 evra, dok je Saša G. postao bogatiji za čak 3.200 evra.

Nadimci Nijedna od devojaka klijentima se nije predstavljala svojim imenom, a pseudonimi koje su koristile bili su Ksenija, Maja, Ema, Dijana, Tajči, Anja, Mila, Ena, Lana, Andrea, Majda, Ines, Teodora, Sonja, Tijana, Dorotea...

Optuženi su devojke slali u Suboticu, kao i u Banjaluku, gde su za pružanjem seksualnih usluga zaradile po 400 evra, dok su oni za posredovanje podelili 2.330 evra. Među klijentima u jednom beogradskom hotelu bio je i državljanin Gane, koji je za seksualni odnos platio 150 evra.

Interesantno je da je sredinom jula prošle godine policija zatekla tri devojke kako čekaju klijente u stanu u Beogradu. Privedene su sudiji za prekršaje, koji ih je kaznio sa po 50.000 dinara, a jedan od šefova Saša G. im je odmah angažovao branioca i obezbedio novac za plaćanje kazni da ne bi bile upućene u zatvor, čime bi posao trpeo. Istovremeno su "zatvorili" taj stan, tačnije izvesno vreme devojke nisu u njemu mušterijama pružale seksualne usluge.

Optuženi su devojkama nudili polovinu zarade od ugovorenog iznosa za pružanje seksualnih usluga. Mušterije su mahom primale u stanovima u prestonici, od kojih je većina bila u Novom Beogradu, ali su radile i na Dorćolu i Vračaru. Stanovi u kojima su pružale seksualne usluge bili su iznajmljeni.

