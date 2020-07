SUĐENJE UBICI S FEJSBUKA! Otac ubijenog Miloša Mileusnića: DNK sa noža je dokaz da ubica mog sina laže!

Tragovi krvi pronađeni na sečivu noža kojim je ubijen Miloš Mileusnić (25) pripadaju njemu, dok se na dršci tog noža nalaze DNK tragovi Neđeljka Đurovića (29), optuženog za njegovo ubistvo, rekao je juče pred sudom veštak biološke struke.

U Višem sudu u Begradu juče je nastavljeno suđenje optuženom Požarevljaninu, koji se tereti da je 27. januara 2019. u Ulici Dimitrija Tucovića na Zvezdari nasmrt izbo studenta iz Čačka i to bez ikakvog povoda. Optuženi je posle hapšenja, u policiji rekao "da je zločin počinio jer je celu noć proveo na društvenim mrežama i Fejsbuku i da je shvatio besmisao života". Međutim, u istrazi, ali i na početku suđenja, on je negirao krivicu, tvrdeći da nije on ubio studenta.

Trag i na jakni

Međutim, veštak Dušan Keckarević je juče rekao "da se bez dileme može reći da je Đurović ostavio svoj DNK trag na oružju". - Trag krvi sa metalnog dela, sečiva noža, nesporno pripada oštećenom Mileusniću, dok tragovi koji su nađeni na dršci sadrže biološki profil Đurovića - objasnio je Keckarević i dodao: - Analizom traga sa unutrašnjosti jakne pokojnog, dobijen je mešani DNK profil, dominantno Mileusnićev, ali nađeni su i tragovi drugih osoba, među kojima je i Neđeljko Đurović.

Inače, suđenje je juče je formalno krenulo ispočetka, zbog promene člana sudskog veća, a optuženi je ponovo negirao zločin, dok je Goran Mileusnić, otac ubijenog studenta, posle ročišta rekao "da se od početka zna ko je ubio njegovog sina".

Bez kajanja

- Odbrana se služi lažima i prevarama, i misle da tako mogu da se izvuku. Moj sin je ubijen na podmukao i svirep način. Dečko koji je došao na studije u Beograd, pun života i radosti, koji je voleo da živi i da se druži. Da on završi ovako, to je za ovo društvo strašno, kao i postojanje ovakvih ljudi koji ne pokazuju ni trunku kajanja i služe se gnusnim lažima da bi izbegli zasluženu kaznu - rekao je otac i dodao:

- Ovo treba da bude primer svima koji misle da mogu da se iživljavaju nad drugima. Pun sam gneva, besa i tuge.

Poruke drugova Samo da si nasmejan, takvog te pamtim U Palatu pravde, juče su došli i prijatelji ubijenog mladića, koji su nosili crne majice sa njegovim likom i natpisom "Samo da si nasmejan. Takvog te pamtim" i "Život je lep, Partizan je večan". Tokom ročišta saslušana su dva svedoka, koja su se izjasnila da ostaju pri iskazima datim u istrazi.

