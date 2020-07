STRAVIČNA NESREĆA KOD MEROŠINE! Devojka (23) zaglavljena u automobilu vatrogasci ga SEKU da je izvuku!

Na magistralnom putu Niš - Priština kod Merošine dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je dvadesetrogodišnja devojka zadobila teške telesne povrede.

Ona je nakon što joj je ekipa prokupačke Hitne pomoći ukazala pomoć, hitno prebačena u niški Klinički centar.

Prema prvim informacijama do kojih smo došli, u ovoj nezgodi došlo je do kontakta između kamiona i automobila marke „mercedes“ u kojem je bila A.Đ. (23) iz Prokuplja. Do kontakta je došlo na takozvanom Debelom brdu, oko 11 časova. U toj nezgodi, A.Đ, koja je bila vozač „mercedesa“ je zadobila kontuziju glave, povrede kičme i u teškom stanju je prebačena u niški Klinički centar.

Kako bi izvukli povređenu devojku iz automobila, morali su da intervenišu i vatrogasci, koji su presekli automobil, jer je ona bila zaglavljena u njemu.

Uviđaj je u toku.

(Kurir.rs/B.R)

