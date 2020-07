UHAPŠEN NAPASNIK IZ OKOLINE PROKUPLJA: Piroman silovao ženu, tetovaža ga odala

Miroljub S. (26) iz sela Žitni Potok kod Prokuplja uhapšen je u šumi u kojoj se skrivao zbog sumnje da je silovao i pretukao M. D. (43) u selu Mijajlice kod Bojnika, ukrao telefon iz automobila, a potom zapalio sedam šupa u svom rodnom mestu!

Prema nezvaničnim informacijama, Miroljub S., koji je navodno poznat pravosudnim organima jer je robijao zbog ubistva, na nesrećnu ženu je nasrnuo krajem prošle nedelje, kada je ona očitavala struju u selu Mijajlice, i to na zabačenom seoskom putu.

Pratio je na biciklu

- M. D. došla je u selo da očita struju, a kada je oko 10 sati ujutru završila posao, meštanka ju je ispratila do glavnog puta, kojim se uputila u selo Donji Sekicol. Do sela postoji prečica kroz šumu, a mora i reka da se pređe, a baš na tom prelazu ju je napasnik, koji je vozio bicikl i pratio je, zaskočio s leđa i oborio u jarak - priča izvor iz istrage i dodaje: - Žena je dozivala u pomoć, ali nije imao ko da je čuje. Branila se, ali je siledžija bio jači. Napasnik ju je silovao i izudarao, a navodno joj je od udaraca pukla vilica. Kad je završio s maltretiranjem, pobegao je, a nesrećna žena je uspela sama da dođe do susednog sela, gde se meštanima obratila za pomoć i pozvala policiju. Kako kaže naš izvor, napadnuta žena uspela je policajcima detaljno da opiše muškarca. - Kazala je da je reč o mlađem čoveku, koji na ruci ima tetovažu na kojoj piše "Maja". Ona je odmah medicinski zbrinuta i oporavlja se od povreda, a policija se dala u potragu za napasnikom - objasnio je naš izvor.

jedan od požara koje je izazvao uhapšeni foto: B.R.

Posvađao se s roditeljima

Miroljub S. nekoliko dana posle silovanja skrivao se po šumama između sela Dragi Deo, Kruškar i Bogujevac. - Meštani Žitnog Potoka i zaseoka Dragi Deo tokom vikenda su prijavljivali da im neko pali pomoćne objekte u napuštenim domaćinstvima, ne znajući da je reč o njihovom komšiji Miroljubu S., za kojim je policija već tragala zbog napada na ženu. Policijska potraga se intenzivirala, a kada je Miroljub lociran i uhapšen u mestu Marino Kale, ispostavilo se da je on palio kuće meštanima - kazao je sagovornik Kurira. Navodno, osumnjičeni je prošle nedelje bio u nadnici i brao višnje, pa se tu posvađao s roditeljima i krenuo biciklom da se vozi po okolini. - Kako se sumnja, posle napada na ženu skrivao se po selima, a napolje je izlazio samo da bi palio šupe - kazao je izvor.

Meštani Mirni smo kad je u zatvoru Meštani Žitnog Potoka kažu da je cela porodica Miroljuba S. problematična. - On je kao maloletnik pravio probleme i priča se da je čak ležao u maloletničkom zatvoru zbog navodnog ubistva. Osim toga, brat mu je takođe ubio čoveka, a oca mu zovu Robija. Svi su često privođeni i meštani ih se plaše, mi smo najmirniji kad su oni u zatvoru - kazali su meštani Žitnog Potoka.

Brojke x 4 dana trajala potraga za manijakom x 7 šupa izgorelo

