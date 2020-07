IVANA JE PREŽIVELA PAKAO! Siledžija je bivšu devojku pekao peglom, sekao nožem izlomio rebra, sad će da robija 6 godina

Podsetimo, Lackoviću se sudilo zbog optužbi da je u martu 2019. u stanu u Novom Sadu teško povredio tadašnju partnerku, a optužnica ga je teretila za dva krivična dela - nasilje u porodici i nanošenje teških povreda.

- Lackoviću je izrečena jedinstvena kazna zatvora od šest godina jer je za nasilje u porodici osuđen na godinu i po dana, a za nanošenje teških telesnih povreda na pet godina. Produžen mu je i pritvor, u kom će ostati do odlaska na izdržavanje kazne - saopštili su iz Osnovnog suda.

Ivan Filipović, brat zlostavljane devojke, za Kurir kaže da je porodica zadovoljna presudom. - Cela moja porodica je zadovoljna presudom. Božja pravda je možda spora, ali svakog stigne. Nadam se da će posle ovakve presude mnogi kao što je on u Srbiji razmisliti dobro pre nego što fizički ili psihički nasrnu na svoju ženu ili devojku. Jednom se mora stati na put nasilju - rekao je Filipović. Prema navodima optužnice, Lacković je devojci polomio rebra, probušio plućnu maramicu, a pekao ju je i vrelom peglom i ubadao je nožem.

- Tukao ju je po glavi tabureom, stavljao joj nož pod grlo i pretio da će je ubiti. Gurnuo ju je na radijator koji se od siline udarca otkačio sa zida, oborio je na stomak i skakao joj po leđima, pa je uključio peglu i pekao je po vratu, rukama i leđima, govoreći: "Kurvo, spavala si sa svima" - stajalo je u optužnici protiv nasilnika.

Oštećena

Vrištala sam od bolova

Ivana Filipović tokom suđenja je svedočila iz posebne prostorije kako se ne bi srela s Lackovićem, koga se, kako je rekla, i dan-danas plaši. - Ubo me je iznad kolena najvećim kuhinjskim nožem koji smo imali, gazio me je celom težinom i šutirao. Od toga su mi polomljena rebra i probijena plućna maramica.

Gazio me je po prstima ruke, gurnuo na radijator. Kad me je pekao peglom, bila sam savijene glave, tako da ne mogu da procenim da li me je pekao celom površinom pegle ili delom. Trzala sam se od bolova i vrištala - ispričala je nesrećna devojka pred sudom.