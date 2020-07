OVAKO SE ŠARIĆ DANAS OBRATIO SUDIJAMA: Kažu ne pitajte ga za prvi million, a ja kažem - pitajte me slobodno ZA PRVIH 27!

Darko Šarić, koji je optužen da je oprao 22 miliona evra od šverca kokaina, izjavio je danas pred Specijalnom sudom u Beogradu tužilaštvo nije dokazao da je novac koji je ulagao u kupovinu preduzeća u Srbiji, zarađen od šverca kokaina, kako to tvrdi tužilaštvo.

- Čitavo vreme suđenja, prati me hajka. Desilo mi se nešto što se nije desilo ovde od 1948., prodata mi je imovina a da ni jedno ročište pred sudom nije još bilo zakazano. Imovina je inače bila stečena i prijavljena šest godina pre nego što mi tužilaštvo stavlja na teret krivično delo. Televizija je prikazivala, gledala se otimačina ljudi za mojim stvarima, pa prodat je i krevetac - obratio se Darko Šarić sudskom i podsetio da je isto veće i prilikom izricanja presude od 15 godina za šverc kokaina navelo da je stekao imovinsku korist od 47 miliona evra.

- Ja sam svoju odbranu izneo još 21. i 22. maja 2015. i ostajem pri njoj. Tu nem više šta da se doda, osim da su moju odbranu u potpunosti potvrdili veštaci finansijske struke. Tužilac se borio proitv veštačenja, iako bi, koliko znam, bilo noramlno da kao u drugim predmetima tužilaštvo pre suđenja obavi veštačenje - rekao je Darko Šarić na početku izlaganja pred sudskim većem koje bi posle završnih reči trbalo da donese presudu.

Tužilaštvo ga rereti da je novcem od švreca kokaina kupovao preduzeća u Srbiji, što je Šarić na početku suđenja negirao, tvrdeći da je novac potpuno legalno zarađen.

- Da vas ne zamaram previše. Obično ljudi kažu "ne pitajte ga za prvi million", a ja kažem pitajte me slobodno za prvih 27 miliona! - rekao je on i podsetio veće da je još tokom iznošenja odbrane objasnio da je prvi veliki novac zaradio pošto je posredovao u prodaji Štampe VAC-u. Tokom izlaganja, on je detaljno objasnio tokove novca i na koji način je kupovao firme koje su bile u njegovom vlasništuvu.

- Ministarstvo finansija je vršilo redovno provere i kontrole. Ne slušajte ni mene ni tužioca, sve je na papirima - obratio se Šarić sudskom veću. On je naveo i da je tužilac pokušao da se meša u to kako je i kome Pljevljak danavao novac u kešu.

Nikada se ni u koga nisam prevario osim u Nebojšu Joksovića

- Moja je stvar kome ću ja i kako da dam moj novac, da li ću na reč da verujem, moja je stvar. Nikada se ni u koga nisam prevario osim u Nebojšu Joksovića - rekao je Šarić pominjući svedoka saradnika, koji je kako tvrdi, pristao da postane svedok protiv njega samo kako bi prisvojio novac i imovinu koju mu je dao.

Brat mi je oslobođen! foto: Zorana Jevtić Darko Šarić podsetio je sudsko veće da se za pranje istog novca koji se njemu stavlja na teret sudilo Grčkoj, Sloveniji ali u Crnoj Gori gde se sudilo njegovom rođenom bratu Dušku Šariću, i da je on oslobođen optužbi. Inače, Duško Šarić juče je bratu pružao podršku iz publike najveće sudnice Specijalnog suda.

