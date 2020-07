SRBIN UHAPŠEN U NEMAČKOJ ZBOG SERIJSKIH SILOVANJA: Satima mučio žrtve, hapsilo ga 50 policajaca! Evo kako su ga uhvatili

Berlinska policija je uhapsila muškarca koju se sumnjiči za seriju silovanja izvršenih u samo mesec dana, a tamošnji mediji javljaju da je reč o državljaninu Srbije, javlja Dojče vele.

Prvo silovanje se dogodilo pe mesec dana, a onda je u samo 31 dan ovaj uhapšen muškarac u Berlinu i okolini navodno napao sedam žena od kojih je pet silovao. Osmu žrtvu je silovao juče u Potsdamu, nakon čega je uhapšen.

- Nakon još jednog silovanja u području Potsdama, policajci su uspeli da uhapse 30-godišnjeg muškarca, koji je, prema trenutnim saznanjima, traženi serijski zločinac - objavio je berlinski državni tužilac sinoć na Tviteru.

Prema navodima policije radi se o 30-godišnjaku sa srpskim pasošem koji je u razdoblju od 12. juna do sinoć napadao i silovao žene. Muškarac je osumnjičen za pet silovanja i pokušaje silovanja uglavnom u šumama u Berlinu i okolini. Jučerašnja žrtva je džogirala šumskom stazom kada joj je počinilac prišao i pitao za put. Ubrzo nakon toga, navodi se, nasilnik ju je savladao i silovao.

- Sada nam je mnogo lakše. U poslednje vreme smo se uvek kretale zajedno, jer smo znale da se ovde dogodilo silovanje. Nismo išle same da trčimo, niti smo se vozile same, niti smo uveče izlazile same - govori prolaznica, u kojem je počinilac uhapšen, u razgovoru za nemačku televiziju RTL.

Policija je još prošle srede objavila snimak osumnjičenog, koji je policiji poznat i zbog drugih delikata. Na temelju tog snimka u roku od nekoliko dana dobijeno je oko 300 informacija o počinitelju, prenosi RTL.

Kada je 28. juna počinilac napao ženu u mestu Klajnmahnov, policija je zaključila da se radi o serijskom silovatelju. Tri sata je zlostavljao svoju žrtvu, a tek potom je pustio i pobegao.

Uz pomoć žrtve policija je tada izradila foto-robot uz pomoć kojeg je počinitelj identifikovan na nadzornim kamerama.

U sinoćnjem hapšenju učestvovalo je oko 50 policajaca i najmanje osam vozila, prenosi bulevarski berlinski medij BZ.

(Kurir.rs/ATVBL)

